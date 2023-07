Alberto Matano, futuro già rivelato | L’annuncio del conduttore soltanto poco fa

Svelato il futuro professionale di Alberto Matano: cosa ne sarà del conduttore dalla prossima stagione tv.

È tempo di grandi cambiamenti per Rai e per Mediaset, dove negli ultimi giorni diversi conduttori stanno annunciando il proprio addio alla rete di appartenenza.

Nelle ultime settimane aveva fatto molto discutere l’uscita di scena di Fabio Fazio dalla Rai, poi è stato il turno della clamorosa notizia di Barbara D’Urso via da Pomeriggio Cinque.

E, mentre molti continuano a chiedersi cosa accadrà in tv dalla prossima stagione, è arrivata anche la notizia riguardante il futuro di Alberto Matano.

Alberto Matano, cosa ne sarà di lui in Rai?

Con la fine del mese di giugno, le principali trasmissioni televisive Rai hanno salutato il proprio pubblico dando appuntamento a settembre. Ha fatto molto discutere, però, la cancellazione del programma Oggi è un altro giorno, guidato da Serena Bortone, che ha voluto congedarsi con il suo pubblico lasciando trasparire una certa amarezza per la decisione dei vertici di Viale Mazzini. Intanto, lo scorso venerdì 30 giugno, anche La Vita in diretta ha chiuso la sua stagione e alcune indiscrezioni raccontavano dell’uscita di scena di Alberto Matano.

Giornalista e conduttore molto apprezzato per il suo lavoro al timone del programma di approfondimento in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì, si vociferava che anche lui potesse svincolarsi dalla Rai. Nelle ultime ore, tuttavia, è arrivata la notizia che tutti aspettavano: Matano continuerà ad essere conduttore de La vita in diretta anche per la prossima stagione televisiva. “È stato incredibile! Ci rivediamo a settembre! Grazie”, ha scritto lui a corredo di un video che lo mostra con il team di lavoro dopo l’ultima diretta.

Alberto Matano, i ringraziamenti

Radunatosi nel cortile del Centro di Produzione Tv “Raffaella Carrà” insieme a tutti coloro che hanno lavorato al successo de La vita in diretta, poi, Alberto Matano ci ha tenuto a ringraziare lo staff che ha contribuito alla realizzazione del programma. “Non ho nulla da dire se non un immenso grazie a tutte le persone che ogni giorno danno un contributo fondamentale al racconto che facciamo”, ha detto lui circondato da un vastissimo numero di operatori del settore.

“Ci mettiamo impegno, passione, dedizione. Questo è un team straordinario, non so cosa farò dopo la prossima Vita in diretta, non so cosa avverrà, ma spero di poter incontrare ancora nel mio cammino colleghi così incredibili – ha concluso tra gli applausi – . La vita in diretta è diventato il più visto del daytime grazie al lavoro di ognuno di loro”.