“Nessun margine di ritorno”: GFVip, stavolta è ufficiale | Finisce nel peggiore dei modi

Stop totale per i partecipanti del Grande Fratello: nessuno se lo sarebbe mai aspettato, notizia definitiva.

Non è da molto che è terminata l’ultima edizione del Grande Fratello Vip, e, come in tutte le edizioni, sono sbocciati amicizie a amori tra gli ospiti della Casa di Cinecittà.

Accade spesso, comunque, che niente di ciò che si è instaurato nella casa duri al suo esterno: sbattere il “muso” contro la realtà non è certo facile, soprattutto se il soggiorno nella Casa è stato piuttosto lungo.

Se ne sono viste molte di storie di “amore” più o meno sincere, più o meno mediatiche, siano finite in un batter d’occhio, e poche, invece, hanno avuto successo restando invariate nel tempo.

Chiaro è che, comunque, vi sono state forse altrettante rotture di storie preesistenti rispetto al partecipazione al GF. Insomma, la Casa, in fondo, non è poi così propizia per la nascita o una continuazione di una solida storia d’amore.

Marzoli – Dal Moro, la fine

Stiamo parlando proprio di loro, la coppia più chiacchierata dell’ultima edizione del GF Vip. Si vociferava già in passato di una crisi tra i due, ma la loro storia sembra essere giunta al capolinea.

A quanto sembra, lo stesso Daniele Dal Moro avrebbe confermato le ultime voci sulla rottura e avrebbe persino intimato, attraverso i sociali, ai suoi fan di evitare troppe domande.

La coppia che è scoppiata

“Valigie nuove per il mio compleanno! Allora ragazzi visto che domani è il mio compleanno appunto vi chiedo la cortesia di non tartassarmi tutto il giorno con messaggi su Oriana anche perché non riuscirò a partire oggi ma dovrò partire domani”, ha scritto Daniele Dal Moro nella descrizione a una foto che ritrae i suoi “bagagli”. Dal Moro, stranamente, inserisce anche l’hashtag identificativo della ex coppia, #oriele.

E prosegue su questa linea: “Quindi risparmiatevi messaggi inutili che non servo (sic) a nulla perfavore. Unica cosa io non blocco mai nessuno (anche per non far sapere i cazzi miei). Alla fine anche se dite di conoscermi non avete capito molto di me. Tra me e Oriana è finita senza margine di ritorno” ha puntualizzato l’ex tronista e gieffino. Insomma, Daniele non è particolarmente affabile con i suoi fan, che stia vivendo un momento difficile? Resta solo da attendere spiegazioni e dettagli anche da Oriana Marzoli.