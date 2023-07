Andrea Delogu, orrenda notizia al risveglio | Un crollo terrificante

Bruttissima notizia per Andrea Delogu: la conduttrice colta da una orrenda sorpresa al momento del risveglio.

Scrittrice e conduttrice tv tra le più apprezzate degli ultimi tempi, Andrea Delogu sembra essere una vera e propria garanzia per il piccolo schermo.

Divertente, solare, spigliata e molto acuta, ha iniziato a farsi strada davanti all’obiettivo delle telecamere come Letteronza nel corpo di ballo dello show di Italia 1 Mai dire domenica, condotto dalla Gialappa’s Band e dal Mago Forest.

Spesso affiancata da grandi conduttori, poi, la Delogu ha saputo affermarsi come professionista del piccolo schermo grazie al Prima Festival di Rai 1 nel 2023.

Andrea Delogu, che brutto risveglio!

Nonostante i successi ottenuti negli ultimi anni e la lunga gavetta fatta per arrivare ad essere considerata una delle conduttrici più applaudite dal pubblico da casa, Andrea Delogu si è vista costretta a fare i conti con una orrenda notizia giunta proprio nelle ultime ore. Scelta come conduttrice del TIM Summer Hits su Rai 2 insieme a Nek, è salita sul palcoscenico di Roma per presentare i cantanti più gettonati di questa estate. Dopo il successone della prima puntata, però, la Delogu ha subito un brutto stop durante il secondo appuntamento, quello del 2 luglio scorso.

La Rai ha mandato in onda il TIM Summer Hits fiera dei grandi risultati ottenuti con la prima puntata. La messa in onda di domenica due luglio, però, ha sconvolto tutti: i dati di ascolto hanno registrato un calo impensabile in termini di share con 500mila telespettatori in meno rispetto alla serata di debutto. I dati Auditel riportati da Gossipetv, infatti, parlano di 1.492.000 spettatori e del 10.9% di share. Che brutta sorpresa per Andrea Delogu che, al risveglio, ha dovuto fare i conti con una notizia infelice!

TIM Summer Hits battuto dalla concorrenza

Come si evince dai dati di ascolto riguardanti la serata di domenica 2 luglio, il programma più visto in assoluto è stata la riproposizione della serie tv Scomparsa su Rai Uno che ha conquistato la prima serata con quasi 2.3 milioni di telespettatori e uno share pari al 15.6%. A seguire, poi, Canale Cinque che con la messa in onda di Coach Carter ha totalizzato il 9.4% di share.

Al terzo posto dei programmi più visti si è classificato lo show musicale condotto da Andrea Delogu e Nek, seguiti solo da Italia Uno che con Fbi Most Wanted ha registrato il 6.3% di share, Rai Tre che con la mesa in onda di Kilimangiaro – Il viaggio che verrà ha totalizzato il 5.8%, e Rete 4 che ha ottenuto il 4% di share con Baciato dalla fortuna.