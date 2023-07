“La mia vita è cambiata”: Stefano De Martino, è successo tutto in fretta | Nel giro di 2 mesi un vero terremoto

Problemi in paradiso? L’incredibile confessione del ballerino Stefano De Martino, i suoi fan sono allibiti.

Sono passati ormai anni dallo scandalo che investì Stefano De Martino quando scelse la bella Belen Rodriguez, ben presente nell’immaginario dell’italiano medio come icona sensuale, alla cantante Emma Marrone, la giovane di periferia, autentica e con una gran voce.

Da quando la loro relazione è iniziata, e nonostante la nascita del figlio, i due hanno attraversato dei periodi di grande felicità, ma altrettanti di profonda distanza emotiva.

Anche negli ultimi tempi, per esempio, sono girate numerose voci su una presunta separazione imminente tra i due.

In ogni caso, il ballerino lanciato da Amici di Maria De Filippi ha deciso di mettersi a nudo davanti al pubblico, con alcune informazioni che hanno toccato nel profondo il cuore dei suoi fan.

De Martino: “Non dimenticherò mai…”

“La mattina mi svegliavo alle 5 per andare al mercato e al negozio di frutta e verdura, ma questo mi permetteva di poter studiare danza durante il resto della giornata, dopo il lavoro”, ha detto Stefano De Martino, parlando del suo passato, precedente al grande successo.

“Non dimenticherò mai l’ultimo provino prima di essere ammesso. Non avevo nemmeno i soldi necessari per pagarmi il biglietto del treno per venire a Roma.”, racconta ancora De Martino, “Così ho impegnato una catenina d’oro che mi avevano regalato per la prima Comunione. Appena due mesi dopo la mia vita è cambiata radicalmente”, conclude.

Stefano e la sua Torre Annunziata

“Quando nasci in un posto come questo, senti già di aver perso, pensi di non avere opportunità, di non essere all’altezza”, ha dichiarato De Martino, dichiarazioni riportate dal profilo Instagram spettegolando.it. “La voglia di rivalsa sociale, di vincere nella vita, è stata la nostra salvezza. Se io non fossi nato qui, non avrei avuto la fame di raggiungere degli obiettivi. Il fatto di non avere niente da perdere, a volte, è il vero lusso”.

“La mia vera marcia in più è proprio il posto da cui vengo”, ha concluso il ballerino. Bisogna riflettere a fondo per capire da dove vengono queste affermazioni di un ballerino di successo: per un De Martino che ce l’ha fatta, ci sono migliaia di persone – di Torre Annunziata o altri paesini d’Italia, ragionando a livello solo nazionale – che non ce la faranno mai. Che sia perché hanno meno talento, meno “fame”, meno opportunità, o semplicemente meno fortuna, farcela o meno non dovrebbe influire sul giudizio di valore di una persona rispetto a un’altra. Bisogna stare molto attenti alla retorica del successo.