Antonella Elia senza pietà: “Fosse per me lo eliminerei…” | Per la showgirl nessuno scrupolo

Basta esitazioni per Antonella Elia: la show girl duplica la sua schiettezza, non si risparmia per nessuno.

La ragazza di Non è la Rai non è più così innocente oggi che è un po’ cresciuta, e ha smesso di tenere per sé le proprie opinioni.

Le confessioni sono finalmente arrivate proprio ora, all’inizio di una caldissima estate: anche Antonella si è surriscaldata.

Sarà anche il fatto che si è rilanciata con i reality show, che l’hanno portata a vivere esperienza a contatto con tante persone, con le quali si è dovuta sempre imporre per guadagnare i propri spazi.

Insomma, Antonella Elia non è più l’ingenua ragazza che parlava male delle pellicce in diretta: alla spontaneità ha sostituito la schiettezza, alle osservazioni sfuggite le opinioni ponderate.

Un nuovo inizio per Antonella Elia

Grazie al suo profilo Instagram sono pervenute alcune foto esclusive della show girl, conduttrice e opinionista televisiva in vesti nuovissime.

Tra lenzuola, costumi dai colori sgargianti e pietre a forma di peperoncini, e della medesima nuance, Antonella sorride soddisfatta, citando un famoso scrittore nella didascalia.

La franchezza di Antonella tra le lenzuola

L’usanza tipicamente europea, forse ancor di più italiana, di appendere i panni al sole invece di utilizzare un elettrodomestico come l’asciugatrice, fa da scenario ad Antonella Elia, che stringe a sé delle lenzuola bianche con allegria. Il costume fucsia acceso la fa risaltare ancor di più insieme alla collana rossa a forma di peperoncini che porta attorno al collo e le scende ancora sul dècolletè. Ciò che pensa, Antonella non si fa scrupoli a scriverlo affianco alle sue foto.

“Fosse per me”, ha scritto Antonella, “eliminerei Gennaio dal calendario e lo sostituirei con un Luglio extra”. Ed ecco palesata l’avversione di Elia per i mesi invernali, trasmessa attraverso la frase di un famoso scrittore, Roald Dahl, l’autore di numerose opere letterarie per ragazzi, tra cui La fabbrica di cioccolato (e il suo seguito), James e la pesca gigante, Il GGG, Le Streghe e Matilde. Molte di queste, tra l’altro, hanno visto la luce in trasposizioni cinematografiche. La saggezza di uno scrittore è arrivata così nel profondo di Antonella Elia, che questa si è prestata alla ripubblicazione di una sua citazione insieme ad alcune sue foto inedite, cui sicuramente Antonella tiene molto.