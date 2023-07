Aurora Ramazzotti, colpo di scena: dalla seconda gravidanza al matrimonio | Spunta la verità

Momenti di pura felicità per la giovane influencer. Cosa la attende dopo la nascita del piccolo Cesare? Aria di novità per lei…

È l’estate di Aurora Ramazzotti, forse addirittura il suo anno. La giovane influencer e conduttrice ventiseienne, da sempre al centro del gossip in quanto figlia unica del famoso cantante Eros Ramazzotti e dell’altrettanto famosa conduttrice Michelle Hunziker, è di nuovo sotto i riflettori.

Nell’Aprile di quest’anno la sua vita è cambiata radicalmente grazie alla nascita del piccolo Cesare, il bimbo avuto assieme al compagno Goffredo Cerza, coach di fitness.

A seguito della nascita di Cesare, accolto dalla famiglia e dai nonni con moltissimo amore, in molti si sono chiesti cosa ci fosse nel futuro della coppia di influencer. Le voci di un possibile matrimonio e addirittura di una seconda gravidanza si sono sparse per il web per via di alcune foto fatte circolare da Aurora stessa e dai paparazzi.

La verità, come si suol dire, sta nel mezzo. Aurora ha risposto a tutte le domande senza peli sulla lingua, com’è solita fare.

Il bouquet nelle foto regala speranze

In uno dei più recenti post pubblicati sul suo profilo Instagram l’abbiamo vista ad un matrimonio; tuttavia non si tratta del suo, ma quello di un’amica stretta, a cui Aurora ha fatto da damigella. Anche Goffredo era presente, il che fa pensare che la giovane coppia di sposini sia in rapporti molto stretti con entrambi.

Non sono arrivate dichiarazioni da parte di Aurora o Goffredo per quanto riguarda un possibile matrimonio, che non sembra nei piani della coppia nel prossimo futuro. Ma per quanto riguarda i figli…

Pancia libera in spiaggia: Aurora parla della sua seconda gravidanza

Ebbene sì: Aurora Ramazzotti è di nuovo incinta. Almeno secondo le testate giornalistiche e i paparazzi che l’hanno seguita in spiaggia e hanno postato le sue foto dove Aurora sfoggia un accenno di pancia; tuttavia non si tratta dell’inizio di un’improbabile nuova gravidanza, ma del recupero post-partum, che richiede tempo e dedizione.

Aurora stessa ha risposto ai commenti ironizzando sulla situazione: al commento di uno dei follower, che le ha chiesto in maniera diretta se fosse “incinta del secondo”, lei ha risposto: “No, del dessert“. La giovane influencer ha giustamente deciso di godersi la nascita di Cesare e donarsi del tempo per adattarsi alla sua nuova e felice vita.