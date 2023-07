Federica Pellegrini, dopo l’incidente arriva l’annuncio | Ecco le sue condizioni

Incidente per Federica Pellegrini: la ex campionessa di nuoto racconta cosa è successo e fa un annuncio.

Campionessa olimpionica di nuoto, Federica Pellegrini continua ad essere ricordata come La Divina nonostante il suo addio all’agonismo.

Sportiva e donna di spettacolo, ha saputo affermarsi anche davanti al piccolo schermo ricoprendo ruoli che le hanno regalato maggiore popolarità.

Seguitissima anche sui social, Federica Pellegrini ha condiviso con i fan quanto accadutole qualche giorno fa, quando è stata vittima di un incidente.

L’incidente di Federica Pellegrini

Solita raccontare ai propri follower alcuni momenti della sua vita quotidiana, Federica Pellegrini aveva allarmato tutti sparendo improvvisamente da Instagram. La sua assenza non era passata inosservata agli occhi di chi la segue con costanza e molti avevano iniziato a domandarsi che fine avesse fatto. Qualche ora fa, però, è stata proprio la Pellegrini a riapparire sul suo profilo svelando di essere stata vittima di un incidente domestico. Nulla di preoccupante o grave, fortunatamente, ma Federica è stata ugualmente costretta a fermarsi e rimanere a riposo.

“Scusate la mia assenza ma sabato ho fatto una brutta caduta dalla scala del mio guardaroba… – ha spiegato la ex nuotatrice a corredo di uno scatto che la ritrae con gli occhiali da vista e a letto – . Maledetto cambio armadi… tutto ok, poteva andare molto peggio. Ci vediamo domani a Firenze”. Nulla di troppo grave, quindi, per Federica Pellegrini che potrà ugualmente essere presente all’evento previsto per il 5 luglio nel capoluogo toscano.

Federica Pellegrini e il rapporto con i social

Non è la prima volta che Federica Pellegrini si confessa sui social e parla della sua vita privata senza troppi giri di parole. La Divina era finita solo qualche tempo fa al centro del gossip per aver replicato alla domanda di alcuni fan troppo curiosi su una sua eventuale gravidanza. Da quando è convolata a nozze con Matteo Giunta, suo ex allenatore, la Pellegrini continua ad essere incalzata su un figlio e sul desiderio di maternità, ma lei ha scelto di rispondere una volta per tutte mettendo in chiaro che non si tratta per lei di un argomento prioritario.

“Questa è una cosa che mi viene richiesta spesso, in maniera molto assidua e la sto cominciando a trovare un po’ pesante e non tanto per la domanda in sé, perché la bellezza di avere figli è una cosa ineguagliabile nella vita. Però sembra quasi che se non venissero, se non ci fossero, io mi debba sentire meno realizzata di quella che sono – si è sfogata tempo fa sui social -. No, assolutamente no. Quindi se arriveranno, arriveranno, se non arriveranno, ciccia, ma la mia vita andrà avanti comunque”.