Marco Mengoni, il cantante a cuore aperto: “Purtroppo ho un problema” | Di che si tratta

Marco Mengoni si racconta a cuore aperto e svela qual è il suo più grande problema: le sue parole.

Primo artista italiano ad aver vinto il Best European Act agli MTV Europe Music Awards, Marco Mengoni è una delle eccellenze della musica nostrana.

Classe 1988, originario di Ronciglione, si è fatto conoscere vincendo la terza edizione del talent show X Factor e da quel momento la sua carriera è stata inarrestabile.

Nonostante i successi, tuttavia, Marco Mengoni ha svelato di avere un problema che, allo stesso tempo, potrebbe rivelarsi come la sua forza.

Marco Mengoni, tutta la verità

Appassionato di canto sin da quando era ragazzino, Marco Mengoni ha intrapreso la carriera da solista dopo aver fatto parte per alcuni anni di un quintetto. La decisione di farsi conoscere da solo, però, ha rappresentato la svolta nella sua vita: è arrivata così prima la vittoria della terza edizione di X Factor, poi la partecipazione al Festival di Sanremo – che ha vinto nel 2013 e nel 2023 – e ancora il trionfo agli MTV Europe Music Awards e numerosissimi riconoscimenti tra cui dieci Wind Music Awards e tre MTV Europe Music Awards.

La carriera di Marco Mengoni è stata costellata di successi, eppure il cantante non ha mai nascosto di aver vissuto momenti bui e difficili durante i quali il suo più grande problema ha rappresentato il vero tallone d’Achille. In occasione del suo ritorno sul palco del Teatro Ariston a distanza di dieci anni dalla prima vittoria a Sanremo, l’artista si è confessato, raccontando a tutti di essere “troppo sensibile”.

Il problema di Marco Mengoni

“Purtroppo credo di avere un grandissimo problema, credo che sia uno dei miei più grandi difetti, sono molto emotivo”: ha detto lui in una recente intervista, aprendo il suo cuore e svelando quello che, agli occhi di molti, rappresenta un pregio.

“In questi anni ne sono successe di cose, non solo nella mia carriera ma anche nella mia vita. Negli ultimi dieci anni ho affrontato moltissimi alti e bassi, anche dolori – ha aggiunto Mengoni, scegliendo di sorvolare sui fatti che hanno gettato dei punti oscuri nella sua vita – . Adesso arrivo qui con degli strumenti in più, sicuramente molto meno capace di tenere questa emotività. Forse ho qualche capello bianco in più, ma mi sento lo stesso.” E l’emotività di Marco Mengoni la si nota anche sui palcoscenici, durante i live, quando dopo dieci anni di carriera lui si commuove perché incredulo del successo ottenuto.