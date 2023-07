Carlo Conti, avete idea del suo patrimonio? Le cifre potrebbero spaventarvi

Il patrimonio di Carlo Conti vi lascerà di stucco. Avete idea di quali siano i guadagni del conduttore Rai? È incredibile!

Conduttore e professionista affermato della Rai, Carlo Conti è considerato uno dei capi saldi del Servizio Pubblico.

Approdato in televisione giovanissimo dopo un lungo periodo in radio, il conduttore di origini toscane si è fatto conoscere ed apprezzare sempre di più dal pubblico da casa.

Il successo ottenuto lo ha portato ad assumere ruoli sempre più importanti in televisione fino a raggiungere stipendi altissimi che gli permettono di godere di una “pensione” da capogiro.

Carlo Conti, il successo in tv

La carriera di Carlo Conti è iniziata negli anni Settanta, quando ha iniziato a far conoscere la sua voce in alcune emittenti radio locali. Dopo una lunga gavetta, poi, è approdato in televisione e per due anni, dal 1985 al 1987, è stato conduttore per Rai 3 di Vibo Star. Il suo volto è diventato poi sempre più familiare tra il pubblico da casa e nel 1991 ha vinto due Telegatti e un Premio Regia Televisiva grazie al programma per bambini, Big!, in onda in quegli anni su Rai 1. Da quel momento, la sua carriera è stata in continua ascesa e dopo essere stato scelto dai vertici della tv di Stato per svariate trasmissioni di successo come Giochi senza frontiere, Fantastico, Domenica In, Affari tuoi o L’Eredità, nel 2015 è arrivata la sua consacrazione con la conduzione – per tre anni di fila – del Festival di Sanremo.

Gli impegni professionali, il gradimento da parte del pubblico e i premi vinti nel corso degli anni, hanno portato Carlo Conti a diventare uno dei punti di riferimento della Rai. Professionista gentile e garbato, ha visto così i suoi guadagni aumentare di anno in anno fino a raggiungere un conto in banca da far paura a chiunque!

Il patrimonio di Carlo Conti

Secondo indiscrezioni circolate sul web, il patrimonio di Carlo Conti sarebbe a tantissimi zeri e, i più informati, raccontato come lui sia uno dei conduttori più pagati di sempre insieme al collega Amadeus. I guadagni di Conti, infatti, pare siano altissimi e il conto in banca raggiungerebbe ben due milioni di euro!

Una cifra altissima che lo porta ad essere secondo nella lista dei volti tv più pagati. E, se qualcuno vocifera che il suo patrimonio sia di due milioni di euro, qualcun altro racconta che potrebbe essere anche più alto arrivando, probabilmente, quasi a tre milioni.