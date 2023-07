Barbara D’Urso furibonda, la conduttrice confessa l’impensabile | ‘Cacciata’ per un solo motivo

È finita anche per lei: la decisione improvvisa di gettare all’aria tutto il suo duro lavoro. Barbara furiosa: “Non ho concordato niente”.

La notizia è arrivata all’improvviso, sconvolgendo tutti, anche la diretta interessata. Sì, perché pare che l’allontanamento improvviso della conduttrice Barbara d’Urso da Canale 5 non fosse stato concordato in sede privata.

Barbara, che da quindici anni è ormai ritenuta il cuore pulsante del palinsesto Mediaset pomeridiano (“Prima di me”, ha dichiarato, “In quella fascia oraria c’era una soap che faceva l’8% di share; io ottenevo il 20%“), è stata liquidata prima del previsto da Fininvest.

Le ragioni di questa rottura improvvisa non sono state chiarite del tutto, e rimangono un mistero per Barbara stessa, che ha rilasciato un’intervista a Repubblica dichiarandosi particolarmente amareggiata per l’accaduto.

E come da tradizione, sono iniziate le speculazioni del pubblico: al centro di questa rottura potrebbero esserci le “trame” ordite dall’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi e della sua compagna, Silvia Toffanin, “rivale” della d’Urso.

Un progetto per ripulire l’immagine di Mediaset: la furia di Barbara

A quanto pare una delle ragioni della risoluzione anticipata del contratto di Barbara, che sarebbe dovuto scadere questo Dicembre, starebbe nella volontà della nuova commissione Mediaset di ripulire l’immagine dell’emittente dai programmi troppo “trash“. Barbara è andata su tutte le furie per questa definizione: “Una volta per tutte: perché fino a tre anni fa a ‘Live – Non è la d’Urso‘ a mezzanotte e mezza i personaggi non erano di serie A? Col budget ridotto man mano chi avrei dovuto chiamare?”

Insomma, sembra che la colpa del degrado del programma le sia stata ingiustamente addossata. “Da anni conduco ‘Pomeriggio Cinque’ col tailleur, occupandomi di cronaca. Se fossi trash, col programma sotto ‘testata giornalistica’ avrei avuto un richiamo dal comitato di redazione, e non è mai successo. Anche i giornalisti con cui lavoro sarebbero trash? Vedo su Canale 5 cose molto, molto trash, ma non solo non vengono fermate, vengono addirittura esaltate.”.

Disonestà e silenzi: il dolore per non aver potuto dire addio

Il dolore della conduttrice deriva anche dalla rapidità con cui sono state prese decisioni senza consultarla, che non le permetteranno di salutare l’affezionato pubblico. “Negli ultimi anni ero in rapporti sempre più tesi, ho iniziato a pensare che a Mediaset non fossi più gradita. Mi avevano proposto di continuare per altri due anni, promettendo un programma in prima serata. Attendevo fiduciosa.”

Ma Pier Silvio si è dimostrato inamovibile; a comunicarle la risoluzione anticipata è stato Lucio Presta, suo manager. “Chiudiamo il contratto prima se ti è utile, facciamo iniziare la nuova conduzione di ‘Pomeriggio Cinque’ a Settembre.”, le ha comunicato. Una sentenza definitiva, e poco gradita: “Mi hanno ferito profondamente: prendi questa decisione senza dirmi nulla e senza darmi la possibilità di salutare i miei spettatori. Fabio Fazio è andato via e ha salutato tutti, come Serena Bortone. Io non ho potuto ringraziare nessuno. E poi è arrivato il comunicato: non ho concordato niente, mi hanno lasciato a casa in pochi giorni.”.