Ultimo, gesto indecoroso davanti al pubblico | Tutti i presenti senza parole

Lo shockante gesto sconvolge anche i fan. Conseguenza di una frustrazione crescente e giustificata o semplice provocazione?

Ha lasciato tutti interdetti il gesto di Ultimo, il cantautore che sul palco del suo più recente concerto, tenutosi a Lignano Sabbiadoro, ha lanciato una dedica un po’ particolare e totalmente provocatoria.

Ultimo, nome d’arte del ventisettenne romano Niccolò Moriconi, è la star del momento: dal 2018 il suo successo è sembrato inevitabile, data la sua capacità canora e le sonorità pop delle sue canzoni.

Il giovane Ultimo ha una schiera di fan dai numeri pazzeschi: quasi 3 milioni e mezzo di follower su Instagram, da sempre il social più in voga per seguire le celebrità, milioni di ascolti su Youtube e Spotify e il tutto esaurito in ogni tappa dei suoi tour.

Il gesto shock è avvenuto proprio durante un concerto del tour “Ultimo – Stadi 2023“, che presto toccherà anche due tappe importantissime nella vita di ogni cantante italiano: lo stadio San Siro di Milano e l’Olimpico di Roma.

Ultimo VS. la stampa: la sfida ha inizio con Sanremo

Per comprendere bene quanto accaduto, bisogna fare qualche passo indietro, cominciando con l’ascesa di Ultimo nel mondo della musica italiana, avvenuto con la vittoria delle Giovani Proposte nel 2018, a Sanremo; vittoria che lo porterà alla partecipazione nel rango Big nell’edizione successiva, vinta però dal cantautore Mahmood.

In occasione di questa edizione del Festival, Ultimo si era infatti piazzato al secondo posto. Moltissime testate giornalistiche avevano riportato la sua reazione seccata di fronte a questo risultato, dipingendolo in cattiva luce; Ultimo ha sempre smentito di aver rilasciato dichiarazioni maleducate nei confronti di Mahmood, e la situazione ha portato a numerosi screzi tra il cantautore e la stampa. Ed ecco che così, a Lignano Sabbiadoro, Ultimo ha riservato ai giornali una dedica eloquente.

La “dedica” sul palco sembra diretta a loro

“Almeno stavolta non faccio danni in conferenza stampa, perché ci vanno solo i primi tre. Sennò erano c***i loro. Sto scherzando.”, queste le parole pronunciate al termine di Sanremo 2023, che ha visto Ultimo partecipare classificandosi al quarto posto; un risultato che, secondo alcune dicerie, sarebbe stato accolto con un boato di gioia proprio dalla sala stampa tanto odiata.

Durante Canzone Stupida, uno dei suoi più vecchi singoli, le grafica alle spalle del cantante sul palco ha mostrato una serie di rotocalchi contenenti titoli reali e denigratori, come quello riportato da Il Fatto Quotidiano (“Ultimo, ho ascoltato il suo nuovo album ‘Solo’. Non l’avessi mai fatto.”) nel Novembre del 2021. A cui il cantautore ha aggiunto in sovrimpressione un riquadro che lo ritrae mentre rivolge ai giornalisti il dito medio, un messaggio più che diretto.