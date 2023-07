Fiorello, a sorpresa spunta ‘l’amante’: “La nostra storia d’amore…” | Non è una donna

Ecco che spunta l’amante di Fiorello con molta sorpresa di tutti quanti. Non si tratta di una donna. Ecco di chi stiamo parlando…

Fiorello è sicuramente uno dei comici più amati e apprezzati della televisione italiana, tanto che un suo ritorno in Rai è stato molto caldeggiato dal pubblico.

Diventato famoso grazie alla trasmissione Karaoke, ha raccontato: “A convincermi a non fare più il Karaoke così presto fu una domanda a Pippo Baudo. Gli chiesero cosa pensasse di me.

‘È bravissimo ha un roseo futuro, ma stia attento, il Karaoke lo sta vampirizzando’. Ebbi una reazione immediata e dissi: ‘non lo voglio più fare’”.

Dal 2003 è sposato con Susanna Biondo e i due sembravano innamoratissimo. Adesso però spunta la foto con l’amante e non si tratta di una donna.

L’amante di Fiorello

Ezio Greggio ha pubblicato un post su Instagram molto divertente. Ha infatti condiviso una foto dove dà un bacio sulla guancia a Fiorello.

Ha scritto l’esilarante capture: “Caro Rosario Fiorello ormai non possiamo più nascondere la nostra storia d’amore. Ci hanno beccato. ILY”. Molti utenti hanno commentato divertiti il post. I due sembrano essere amici da molti anni anche se non hanno mai lavorato insieme.

La polemica su Sanremo

Vittorio Sgarbi si è espresso pubblicamente per criticare la decisione di riconfermare Amadeus come direttore artistico e presentatore del Festival di Sanremo per la quarta volta. Ha infatti detto di preferire Morgan che ha, dal suo punto di vista, più competenze per la scelta delle canzoni. Il sottosegretario alla cultura ha voluto affermare: “Domani mi occuperò del caso Sanremo. È possibile che di Sanremo debba occuparsene Amadeus? Potrà fare il presentatore, ma non deve scegliere le canzoni, che roba è”. Il presentatore ha commentato così l’accaduto: “In silenzio anche un idiota può sembrare una persona intelligente. Sfortunatamente gli idioti vogliono sempre parlare”.

Sulla questione è intervenuto anche Fiorello che con la sua solita ironia ha voluto mandare una frecciatina a Sgrabi. Ha detto il comico: “Morgan, Sgarbi, avete ragione! Amadeus non è capace. Fai rumore di Diodato? È brutta! Dove si balla di Dargen D’Amico la mettono ancora nelle discoteche. Per non parlare dei Maneskin, che con Zitti e buoni hanno vinto l’Eurovision. Amadeus, li hai proprio rovinati! Non devi fare niente per levare Amadeus da Sanremo, perché tanto è il suo ultimo anno. Lanceremo una petizione per rendere Morgan direttore artistico! Così finalmente sentiremo canzoni di successo, non queste cacate che ha scelto Amadeus. Vedrai che successo avrà il Festival”.