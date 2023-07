Paolo Bonolis, clamoroso in diretta: “Si vorrebbero tanto sposare…” | È tutto vero

È accaduto tutto nel corso della diretta di Paolo Bonolis: è arrivata la confessione sul desiderio di sposarsi.

Conduttore e autore tra i più stimati di Mediaset, Paolo Bonolis è recentemente finito al centro del gossip per la fine del matrimonio con Sonia Bruganelli.

Già protagonista del gossip nei mesi scorsi, Bonolis è stato poi costretto a confermare la notizia della separazione, pur sottolineando di mantenere ottimi rapporti con la ex compagna.

Insieme a cena e anche durante le registrazioni di Ciao Darwin, Paolo Bonolis è stato protagonista di una clamorosa rivelazione nel corso della messa in onda dello show.

Paolo Bonolis e l’addio con Sonia Bruganelli

Alcuni mesi fa, era stato il sito di informazione Dagospia ad ufficializzare la rottura tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. I diretti interessati si erano affrettati a smentire la notizia ma, a distanza di alcune settimane, la coppia è tornata a parlare della fine del matrimonio confermando, di fatto, lo scoop lanciato dal portale che si occupa di gossip. La loro, come svelato dai diretti interessati, è stata una separazione voluta soprattutto dalla Bruganelli, ormai insofferente davanti a determinate dinamiche di vita. Bonolis, quindi, non ha potuto fare altro che accettare la decisione e scegliere la felicità della ex moglie.

Ad oggi, tuttavia, i due continuano a mantenere ottimi rapporti: sono stati avvistati insieme durante una cena tra amici e hanno lavorato gomito a gomito alla realizzazione della decima e ultima edizione di Ciao Darwin. Lo show è pronto a tornare su Mediaset nei prossimi mesi e in rete circolano alcune immagini e video tratti dalla divertentissime edizioni passate. E, proprio durante una di queste, Paolo Bonolis ha messo alla prova i concorrenti interrogandoli su uno dei matrimoni più chiacchierati della storia.

View this post on Instagram A post shared by TvNazionale (@tvnazionale)

Paolo Bonolis e i quesiti sul matrimonio di…

Durante la prova che mette a confronto le due fazioni con una sorta di viaggio nel tempo, Paolo Bonolis ha domandato alle concorrenti chi fossero i protagonisti della storia che narra di un matrimonio tra due amanti sul lago di Como. “Chi sono i protagonisti del romanzo che abitano vicino al Lago di Como e si vorrebbero tanto sposare ma qualcuno non vuole?”, ha chiesto il conduttore. Ma, se molti avrebbero già la risposta in tasca (Renzo e Lucia), le signore messe alla prova durante una delle edizioni di Ciao Darwin hanno esclamato: “Al Bano e Romina!”, “Giulietta e Romeo!”.

L’imbarazzo di Bonolis è stato palese. “Io me ne vado!”, ha esclamato lui fingendo di lasciare gli studi televisivi tramite la scalinata che conduce verso Madre Natura. Il video ha scatenato le risate del pubblico del web, sempre più ansioso di sapere cosa accadrà nella prossima stagione di Ciao Darwin.