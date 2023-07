“Mi dispiace…”: Patty Pravo, annuncio su Mina | L’Italia intera è senza parole

Il commento a caldo dell’artista sconvolge gli spettatori: “L’ho vista da ragazzina, era una cosa incredibile, meravigliosa”.

Patty Pravo è tornata a parlare di Mina. Lo ha fatto con estrema onestà e brutalità, nonostante la delicatezza del momento, rimarcando ancora una volta la sua ostilità aperta nei confronti della collega e artista.

Mina è uno dei volti e delle voci più iconiche del panorama italiano; tuttavia è innegabile che la cantante originaria di Busto Arsizio stia attraversxando un periodo difficile, che richiede un certo tatto.

La tigre di Cremona dalla voce graffiante e calda, così è conosciuta nel mondo della seconda arte, sta uscendo da un lunghissimo periodo di allontanamento dalle scene la cui causa non è mai stata realmente approfondita. All’inizio di quest’anno il settimanale Chi l’aveva paparazzata assieme al marito Eugenio Quaini, visibilmente invecchiata ed ingrassata; in molti hanno ipotizzato che il suo deterioramento sia il motivo della sua scomparsa.

Tuttavia, l’invecchiamento dell’ottantatreenne cremonese si è dimostrato solamente fisico. Ad Aprile 2023 la cantante ha rilasciato un nuovo album, ‘Ti amo come un pazzo‘, e un singolo in collaborazione con il giovane rapper Blanco, ‘Un briciolo di allegria’.

La rivalità con Mina: parla Patty Pravo

C’è chi non vede l’allontanamento di Mina dalle scene come un buon segno. In particolare, a parlarne è stata la cantante Patty Pravo, da sempre coetanea e rivale di Mina, che ha ancora una volta rimarcato la poca simpatia che prova nei suoi confronti.

In particolare, in passato Patty Pravo aveva privato Mina del titolo di artista, dichiarando che secondo lei la cantante spreca il suo talento e che fa ciò che fa solamente per i soldi. Anche in quest’occasione non si è trattenuta.

“Non puoi fare l’ectoplasma: facile così”, le critiche dirette

In un’intervista andata in onda su Rai 1, alla Pravo è stato domandato di spiegare perché ritenga che Mina sprechi il suo talento. Lei, dopo un lungo sospiro, ha motivato la propria opinione, rivolgendosi direttamente alla collega: “Hai una voce stupenda, puoi fare quello che vuoi, ti metti trentun’anni da una parte ma fai almeno dei dischi stupendi, invece di farne… non so quanti ne abbia fatti…. Fanne cinque, ma che rimangano nella storia. Cioè, fammelo comprare. Non capisco… poi, ognuno fa quello che vuole nella vita, per carità, Dio mi scampi, non ho niente contro di te, anzi…”

Le sue parole dure sembrano provenire da una sincera preoccupazione. Infatti ha continuato: “Però mi dispiace. Mi dispiace perché l’ho vista da ragazzina, quando faceva la pazza, che era una cosa incredibile, meravigliosa. Io capisco che una si stanchi tanto, però una decisione così totale dev’essere totale, non puoi fare l’ectoplasma, è troppo comodo.”.