Red Canzian, commozione per sua moglie | Annuncio appena arrivato

Notizia bomba per il cantautore trevisano Red Canzian: l’emozione è fortissima, soprattutto per sua moglie.

Bruno Canzian, detto in arte Red, ha avuto un grandissimo successo molti anni fa, e ancora oggi è presente nella cultura collettiva del Bel Paese soprattutto in quanto bassista e voce del gruppo musicale I Pooh.

C’è da dire che Red non si è mai venduto, né lasciato andare ad aree che poco lo riguardano: ha proseguito la sua carriera nel mondo della musica, evitando di reinventarsi e adeguarsi alla contemporaneità.

Pregio o difetto, di certo questo è sintomo di una grande coerenza e coincidenza con il proprio vero sé.

Certo è che, al momento, Red è piuttosto disorientato, così come sua moglie, a seguito della ricezione di una news che ha messo la loro vita totalmente sottosopra.

La news per la famiglia Canzian

A quanto pare, Red non ha affatto perso la stoffa negli anni. Ha infatti ricevuto un premio nel corso del Premio Internazionale Flaiano. Red ne è molto orgoglioso, e tale orgoglio personale è testimoniato da un post che ha diffuso su Instagram – perché, bene la coerenza, ma non si può vivere del tutto fuori dal mondo.

“AL PREMIO INTERNAZIONALE FLAIANO”, scrive Red in Caps Lock, “@casanova.operapop ha vinto il premio per la categoria #musical!”, annuncia Red nella didascalia al post dedicato al premio ricevuto.

Un premio meritato

“Questo premio lo condivido con la mia famiglia:”, scrive ancora Red, “con Bea che ha seguito tutta la complicata gestione dell’opera, con Chiara che ha partecipato come aiuto regista e seguendo giorno per giorno il tour e le sue problematiche tecniche e con Phil che ha realizzato tutti gli arrangiamenti per orchestra e band ed è stato il direttore musicale dell’opera”.

Red cita i suoi figli, Chiara e Phil, che hanno scelto dei percorsi analoghi o comunque affini a quello del papà – che sia o meno acquisito. I sorrisi sereni della coppia dimostrano la soddisfazione per aver vinto un premio prestigioso in una materia che è la loro. L’opera premiata corrisponde allo spettacolo Casanova opera Pop, il musical ideato e scritto proprio da Red Canzian, ispirato al romanzo di Matteo Strukul “Casanova, la sonata dei cuori infranti”, ambientato a Venezia.