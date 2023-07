Alba Parietti, il suo segreto è proprio questo: “Lo faccio ogni mattina” | A 62 anni la confessione

Il commento della showgirl e conduttrice su Instagram stuzzica la fantasia. Tutti i segreti di Alba per mantenersi giovane e bella.

Alba Parietti torna a far parlare di sé e lo fa con lo stile che da sempre la contraddistingue.

La showgirl torinese, che ha da poco compiuto 62 anni, in foto dimostra almeno una ventina d’anni in meno. L’invidia e l’ammirazione che genera in ogni post sui social sono incredibili – i complimenti sotto le foto da parte dei suoi quasi 500.000 follower su Instagram si sprecano.

“Faccia da mascalzona“, si autodefinisce nella bio del social, un soprannome datole dal regista Federico Fellini di cui lei va dichiaratamente fiera, come ha più volte rimarcato in pubblico (più recentemente nel salotto di ‘Oggi è un altro giorno’, in onda su Rai 1).

Ma qual è il segreto della sua eterna giovinezza? Ne ha parlato lei stessa, proprio in un video pubblicato su Instagram.

Se potesse tornare indietro non lo rifarebbe

Alba Parietti non ha mai fatto segreto di essere ricorsa alla chirurgia estetica per migliorare quelli che vedeva come dei difetti, tuttavia ha anche dichiarato di essersi pentita di alcuni interventi. In particolare, si è sottoposta ad interventi alle labbra e al seno, tramite mastoplastica additiva.

Ad ‘Estate in Diretta’, Alba aveva raccontato la ragione del suo pentimento: “Tornassi indietro non lo farei più. Tutti vogliono piacersi, e a volte è un aiuto. Nel mio caso, però, è stato un errore. La chirurgia estetica può anche essere pericolosa, bisogna scegliere con attenzione i professionisti a cui rivolgersi. A volte forse sarebbe meglio optare per la terapia; almeno per essere certi di star facendo la cosa giusta.”.

Non è solo finzione: i segreti di Alba nella sua linea di prodotti preferita

Ma per la Parietti non c’è solo la chirurgia: nel video postato su Instagram parla della sua collaborazione con Oasi Natura, una marca di prodotti di bellezza a cui si rivolge giornalmente. “Ogni mattina, per esempio, Oasi Natura mi consiglia una fiala di papaya fermentata, che è un elemento che serve a limitare al massimo i radicali liberi, prima causa dell’invecchiamento.”.

E così, come la più giovane delle influencer, Alba Parietti fa sfoggio delle sue creme e della sua filosofia di vita: “Molti di voi avranno sentito il detto ‘mens sana in corpore sano‘, ma è veramente importante che la cura del corpo, dell’aspetto fisico e di tutto ciò che ci rappresenta partano da dentro. Ricordatevelo sempre.”.