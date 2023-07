Amadeus sorprende tutti: al suo fianco vuole proprio lei | È la donna più chiacchierata del mondo

Notizia shock per il 2024: scoperta la preferenza di Amadeus, la news è davvero inaspettata per tutto il pubblico.

Amadeus è uno dei conduttori di punta Rai, ormai il suo ruolo è consolidato grazie al fatto che gli è stato affidato per anni il Festival di Sanremo.

Indubbio che il conduttore sia più che orgoglioso della sua posizione e della riconferma che, ogni anno, gli giunge dalla rete pubblica.

Tutto questo avviene nonostante le gaffe del conduttore, che derivano un po’ dalla cultura in cui siamo immersi, un po’ dal fatto che, esponendosi così spesso come lui, non è facile evitare tutti i potenziali inciampi del mestiere.

Di Amadeus è famosa anche la vita privata, soprattutto il suo forte e duraturo legame con Giovanna Civitillo, che gli è stata per anni vicino anche in televisione. Che Amadeus abbia cambiato idea su questo, volgendo altrove lo sguardo?

Una donna che stia un passo avanti

A quanto pare, ci sarebbero dei rumors secondo cui Amadeus abbia una forte preferenza per la sua prossima compagna televisiva. Non gli sono bastate tutte le “companion” che ha avuto in passato, che hanno diviso con lui il piccolo schermo. Parliamo del Festival di Sanremo e della conduttrice ricorrente o fissa che Amadeus vorrebbe accanto.

Secondo Dagospia si tratterebbe….di Meghan Markle. Se la notizia fosse confermata, sarebbe la prova che Amadeus e il Festival stanno puntando sempre più in alto, dato che vogliono coinvolgere una (seppur non più, ufficialmente) reale inglese.

Dal Palazzo all’Ariston

Insomma, se fosse vero stavolta Amadeus l’ha detta grossa. Non tardano, infatti, ad arrivare i commenti su un eventuale pagamento corrisposto alla duchessa del Sussex per la sua partecipazione, dato che questi soldi, essendo il Festival di Sanremo trasmesso dalla Rete Pubblica Rai, sono presi in gran parte dalle tasche dei contribuenti.

Chissà se la Duchessa sarà accompagnata dal suo Duca, Henry, che costerà alla Rai ancora di più. Un progetto molto ambizioso per il Festival di Sanremo 2024, e fioccano meme sull’argomento. Sotto al post, condiviso da giuseppeporro.it su Instagram, sono numerose le critiche rispetto a questa eventuale scelta, molte delle quali senza un vero fondamento. Tra critiche costruttive e veri propri insulti, il post si esaurisce così; ci auguriamo di trovare esempi di umorismo più intelligenti altrove, quando la notizia sarà confermata ufficialmente e diffusa.