“Buttato via una barca di soldi”: Briatore, sfogo improvviso | Ecco cos’è successo

Flavio Briatore si è voluto sfogare sui social network per quello che successo. Le affermazioni che fa sono davvero incredibili…

Briatore è finito in una grossa bufera, in seguito ad alcune dichiarazioni classiste e abbastanza discutibili che ha fatto mentre era collegato con il talk show di Rai 3, Carta Bianca, condotto da Bianca Berlinguer.

Si parlava in studio della difficoltà di trovare personale stagionale, soprattutto nel settore della ristorazione e in quello alberghiero.

L’imprenditore ha affermato: “Per fare andare avanti le imprese dovete togliere la burocrazia. La burocrazia ammazza gli imprenditori”.

In seguito, per avallare il suo discorso ha fatto un esempio molto pericoloso che ha suscitato un’enorme polemica sui social. In seguito arriva il chiarimento e l’imprenditore confessa: “Buttato via una barca di soldi”.

Bufera su Briatore dopo la trasmissione Carta Bianca

Ha infatti detto: “L’altro giorno sono andato da un falegname. Tutti i falegnami nello studio avevano più di cinquant’anni. Perché non avendo aziende che possono sopravvivere da sole, ai figli fanno fare altre cose, tipo mandarli a scuola o all’università. Noi ci ritroveremo tra vent’anni dove non ci saranno più falegnami, muratori o gente che fa controsoffitti”.

Bianca Berlinguer si è detta in disaccordo con questo ragionamento e ha fatto notare gli evidenti limiti di tale dichiarazione. A quel punto l’imprenditore, visibilmente infastidito, ha detto: “Non capite il senso di quello che dico. L’Italia funziona perché ci sono delle piccole imprese che sono sparse sul territorio. Se queste imprese funzionano, il figlio è invogliato a continuare l’impresa del padre, se non funzionano deve fare altri lavori. Il lavoro manuale deve essere invogliato dalla tecnologia. Mio figlio non andrà all’università, farà il mio lavoro, perché io non ho bisogno di un avvocato. E se non lo vuole fare, va fuori casa”.

Adesso arriva il chiarimento su Instagram: lo sfogo improvviso

Flavio Briatore ha voluto chiarire attraverso un video Instagram quello che ha detto in trasmissione che secondo lui è stato travisato da “giornalisti radical chic” che vorrebbero che i figli diventassero tutti dei professionisti.

Ha sottolineato che lo Stato ha buttato un sacco di soldi in mascherine pagandole molto di più rispetto al prezzo di mercato invece di aiutare le piccole imprese e gli artigiani. Se le aziende funzionano, secondo lui non c’è bisogno di andare all’università, si può semplicemente portare avanti l’attività di famiglia. Per questo motivo, è importante che il governo sostenga le imprese per creare lavoro.