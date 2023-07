“L’amore non finisce”: Francesco Totti apre lo spiraglio | La mancanza si fa sentire

Francesco Totti apre uno spiraglio e confessa quanto la mancanza si faccia sentire: “L’amore non finisce”.

Storico ex capitano della Roma, Francesco Totti è stato uno degli attaccanti più amati dagli appassionati di calcio.

Ha indossato la maglia giallorossa e quella della Nazionale italiana, poi nel 2017 si è ritirato dal calcio appendendo definitivamente gli scarpini al chiodo.

La sua vita, tuttavia, ha continuato ad essere sotto la lente d’ingrandimento dei più curiosi e negli ultimi mesi è stato protagonista del gossip per la fine del matrimonio con Ilary Blasi e il fidanzamento con Noemi Bocchi.

Francesco Totti, la separazione e la nuova vita

Dopo quasi venti anni di matrimonio e tre figli, Francesco Totti e Ilary Blasi hanno ufficializzato la separazione. La coppia, tra le più amate e seguite dagli appassionati di cronaca rosa, era già da tempo finita sotto la lente d’ingrandimento degli esperti di gossip che ne avevano annunciato la rottura con largo anticipo. La fine del loro amore, tuttavia, non è stata pacifica: Totti ha accusato la ex moglie di avergli sottratto indebitamente dei Rolex rispondendo, per ripicca, nascondendole tutte le borse firmate. La storia è finita su tutte le pagine dei quotidiani e la separazione sta procedendo per vie giudiziarie.

Francesco Totti si è costruito una nuova vita accanto alla flower designer romana Noemi Bocchi, mentre Ilary Blasi sta vivendo una nuova storia d’amore con l’imprenditore tedesco Bastian Muller. L’amore di Totti e Ilary, tuttavia, continua ad essere ancora vivo, almeno nell’immaginario di chi ha sempre fatto il tifo per loro. Ma c’è solo un sentimento che l’ex capitano della Roma non riuscirà mai a cancellare, oltre quello che lo lega ai suoi amatissimi figli: quello per la squadra giallorossa di cui è stato la bandiera per venti anni.

View this post on Instagram A post shared by Sky Sport (Italia) (@skysport)

Totti e quell’amore infinito

Intervistato su Sky Sport, Francesco Totti ha rivissuto le immagini in cui dava l’addio al mondo del calcio allo Stadio Olimpico, tra gli applausi e le lacrime dei suoi tifosi. “Non sei mai pronto per quella giornata. C’è un inizio e una fine – ha spiegato lui, sottolineando come l’amore per il calcio non possa mai finire – .Certo, rivedendo certe immagini mi fa venire voglia di rimettere gli scarpini e tornare in campo”.

“Vedere le facce della gente, dei bambini, delle persone grandi… ho passato 20 anni con loro, è stato come vederli crescere. I tifosi sono stati la parte più importante di tutto, loro ci spingevano, mi aiutavano, mi sostenevano, mi facevano sentire un po’ diverso da tutti gli altri. Ho avuto loro come forza, come spinta”, ha aggiunto ancora Totti, per molti considerato il “re di Roma”.