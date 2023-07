“Non sarà più come prima”: addio Paola Perego | Purtroppo ha lasciato questo mondo

Niente sarà più come prima dopo quello che è successo in Rai. Purtroppo questo noto volto della rete pubblica è morto.

Paola Perego è tornata alla conduzione in Rai al fianco di Simona Ventura con Citofonare Raidue. Il programma ha avuto anche un discreto successo quest’anno. Nessuno si aspettava un ritorno in Rai delle due conduttrici.

La conduttrice ha avuto molti alti e bassi nella vita. In un’intervista ha raccontato di aver sofferto per molti anni di attacchi di panico.

Infatti, ha rivelato: “Mi chiamavano algida perché prendevo i farmaci per gli attacchi di panico. Ho sofferto di panico per 30 anni, dai 16 anni. La volta più brutta è quando ho sbattuto un braccio contro un muro per romperlo e sentire un dolore diverso. Non ne potevo più di sentire questa ansia, questa voglia di morire”.

Negli ultimi giorni è arrivata una notizia che ha sorpreso e ferito tutti quanti. Per quell’addio improvviso in Rai. Ecco cos’è successo…

Ha lasciato questo mondo

Niente sarà più come prima, dice bene Paola Perego dopo che è stata annunciata la notizia della morte di uno degli storici dirigenti della Rai. Stiamo parlando di Gian Piero Raveggi che è stato anche capo-struttura della rete pubblica. È venuto a mancare lo scorso 27 giugno e sui social sono stati tantissimi i messaggi di affetto e solidarietà da parte dei personaggi televisivi.

Paola Perego, che era molto legata al dirigente, ha pubblicato una foto che li ritrae insieme su Ig e ha scritto: “E adesso???? Non può più essere la stessa cosa…. Manchi troppo…Buon viaggio amico mio Gian Piero Raveggi”.

I messaggi di saluto per l’amico Gian Piero Raveggi

Anche altri conduttori e conduttrici hanno voluto dedicare un pensiero a Gian Piero Raveggi. Tra di loro Amadeus che ha scritto: “Purtroppo da oggi il nostro grande amico Gian Piero non c’è più. Un immenso dolore. È stato un privilegio condividere dei momenti belli che saranno per noi indimenticabili, grazie dei tuoi preziosi consigli e della tua sincera amicizia”. Anche Carlo Conti lo ha salutato sui social scrivendo: “Ci mancherai”, corredato da una loro foto insieme.

Non potevano mancare i pensieri di Monica Leofreddi e Mara Venier. La prima ha scritto: “Il bene che ti ho voluto Gian Piero. Eri un signore di altri tempi, in una televisione di altri tempi. Eri l’amico, il marito, il padre, il nonno che tutti vorremmo avere. Era impossibile non volerti bene”; mentre zia Mara ha detto: “Ciao Giampiero, amico da sempre, settimana scorsa eri venuto a casa a salutarci, abbiamo riso e ci siamo raccontati tante cose. Non ho parole”.