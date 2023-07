Mara Venier si dichiara, colpo di scena: “Meraviglioso amore mio” | Il marito non c’entra nulla

La dichiarazione shock di Mara Venier, la famosissima conduttrice ha finalmente ceduto: la notizia è assurda.

La conduttrice più famosa di sempre si apre definitivamente del tutto al suo pubblico, facendo una confessione a cuore aperto in diretta televisiva.

Mara Venier, la ‘zia’ d’Italia, conduttrice storica del programma domenicale della Rai, fa un’affermazione che lascia tutti allibiti.

La dichiarazione, infatti, non è riferita a suo marito Nicola Carraro, ma a un altro uomo, che fa parte dello spettacolo e la affianca in occasione della conduzione di un particolare evento.

Si tratta della serata dedicata al Premio Biagio Agnes, che premia personalità e programmi che seguono assiduamente il principio della corretta informazione. Tra le personalità e i prodotti mediatici premiati quest’anno ci sono: la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola, il comico e intrattenitore Fiorello (per “Viva Radio 2”) e lo show “Mare fuori”. Proprio questa è l’occasione in cui Venier si dichiara apertamente davanti a tutta Italia, non riuscendo più, evidentemente, a celare i propri sentimenti di forte affetto – forse sperando che potessero diventare qualcosa di più.

Mara Venier senza veli

Sul palco, ci sono Mara Venier, Alberto Matano e Arisa, la cantante che per anni ha fatto sognare fan e pubblico con la sua voce particolare e melodiosa, a partire dal suo esordio al Festival di Sanremo di qualche anno fa.

Nel corso della serata, infatti, la premiazione è intervallata da esibizioni e interventi di artisti e personalità dello spettacolo. Esattamente, è quando giunge il turno di Arisa che Venier coglie l’occasione per manifestare finalmente la propria verità senza vergogna.

La dedica di Mara

“Che cosa ci regali?” chiede Alberto Matano ad Arisa, sul palco. “Una canzone bellissima”, risponde Mara Venier; “La tua preferita”, replica quindi Arisa, rivolta proprio alla conduttrice.

A quel punto, Mara Venier si scioglie “che dedico a te Alberto”, afferma, “si chiama Meraviglioso amore mio”. Alberto Matano la ringrazia, e Arisa inizia a cantare con la sua splendida voce una delle canzoni più romantiche degli ultimi anni, e una delle più belle del suo repertorio. Si sa che Mara Venier è caratterizzata dalla sua grande affettuosità e spontaneità che palesa soprattutto con i colleghi e persone dello spettacolo che la circondano. Di certo suo marito, conoscendola, non se la sarà presa.