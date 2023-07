Milena Vukotic, ricordate la moglie di Fantozzi? Ecco com’è ridotta al giorno d’oggi

Uno dei volti più conosciuti del cinema comico italiano sta per compiere 88 anni. Vediamo com’è diventata oggi Milena Vukotic

Milena Vukotic ha sicuramente fatto la storia del cinema comico italiano, lavorando per tantissimi anni accanto di Paolo Villaggio per tantissimi anni.

Infatti, è stata Pina, la moglie del ragionier Fantozzi e spesso viene ricordata per questo ruolo. Tuttavia, lei ha collaborato con tantissimi altri registi come Scola, Monicelli, Ozpetek, Zeffirelli, Wertmuller e tanti altri.

Successivamente, si è dedicata anche alla televisione, lavorando per anni nella fiction Rai ‘Un medico in famiglia’ con Lino Banfi.

Avete visto com’è diventata oggi Milena Vukotic all’età di quasi 88 anni? Scopriamolo insieme nel prossimo paragrafo.

Milena Vukotic: com’è diventata oggi

Milena Vukotic sta per compiere 88 anni e attualmente si sta dedicando al teatro. Una delle ultime pièce a cui ha lavorato è stato ‘Così è se vi pare’ di Pirandello. Sul premio nobel ha detto: “Luigi Pirandello è l’autore del relativismo conoscitivo, per cui tutto è vero a seconda del punto di vista. Noi viviamo in un tempo completamente frantumato, in una continua rincorsa di una verità che ci sfugge inevitabilmente, in ogni campo della nostra vita, da quello personale a quello sociale a quello politico. Luigi Pirandello incarna questa relatività. Pirandello è l’oggi. Noi siamo Pirandello. Lo siamo diventati tutti”.

Ha lei stessa affermato di vivere solo per il teatro in questo momento e di non dedicarsi volutamente più né al cinema né alla televisione. Un po’ ha sofferto il fatto di essere stata etichettata spesso solo come “la moglie di Fantozzi”, quando invece ha lavorato con Fellini e con Bunel. Nonostante l’età, è ancora una donna molto affascinante ed elegante.

Il cinema italiano oggi per Milena Vukotic

Milena Vukotic ha parlato di com’è per lei il cinema italiano oggi. Ha infatti detto: “Ho visto molte cose cambiare in tutti questi anni. Limitandomi al mondo del cinema, ho sentito fortissimo il passaggio di questi decenni. Vivo con grandissimo dolore il fatto che il cinema, prima di tutto, è diminuito. La gente preferisce stare in poltrona a casa a seguire la televisione. Si è perso il culto di andare in una sala a condividere l’arte del cinema sul grande schermo.

Naturalmente, questo ha diminuito la produzione e ostacolato la distribuzione di film. Mi sembra evidente come, nel cinema di oggi, ci siano meno mezzi economici. Io spero sempre, perché sono ottimista di natura, che questa abitudine ricominci. Credo che abbiamo tutti bisogno di ritornare al cinema, inteso come rito artistico e sociale collettivo. E poi abbiamo bisogno di fare più cinema, perché è l’unico modo per dare possibilità a nuovi registi di emergere e dare ad altri maggiore continuità nel loro lavoro.”