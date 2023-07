Gianni Morandi senza parole: “Fa impressione…” | Ha visto tutto con i suoi occhi

Esperienza incredibilmente scioccante per il cantautore Gianni Morandi: ha raccontato tutto, è rimasto basito.

Sappiamo che Gianni Morandi è uno dei cantanti più amati di sempre, ed è riuscito a conquistare tante generazioni con il suo modo di fare così attivo, giovane e allegro. Infatti, il suo ultimo album uscito proprio nel marzo del 2023, si intitola Evviva!, un titolo più che caratteristico per il cantautore.

Nell’ultima edizione del Festival di Sanremo ha affiancato Amadeus nella conduzione del programma che riflette il costume italiano man mano che si trasforma.

Lo aveva già condotto in passato per due anni, per non parlare delle sue numerose partecipazioni e la vittoria del 1987 insieme a Enrico Ruggeri e Umberto Tozzi.

L’eterna giovinezza e una sorta di iperattività che caratterizzano Gianni Morandi sono elementi in comune con un altro artista: infatti i due hanno collaborato in diverse occasioni. Parliamo di Jovanotti. In ogni caso, ultimamente è successo un fatto strano che coinvolge proprio Gianni Morandi: quest’ultimo, comunque, non si è nascosto dietro un dito e ha deciso finalmente di parlarne sui social.

Morandi si confida

“Sta piovendo ma fra poco smette”, dice Gianni Morandi in un video condiviso sul web, con il suo solito ottimismo. Nella didascalia del post, Morandi ha scritto: “Temporale estivo”, didascalia seguita dagli hashtag #senigallia, #debuttobagnatodebuttofortunato, #evviva, #gogiannigo. Gianni inserisce anche i seguenti tag: @morandimania_official e @tridentmusicofficial.

“Però, fa impressione vedere quest’acqua”: proprio così, Morandi, eterno bambino, è impressionato dalla pioggia di un temporale estivo sul mare. Morandi si trova, infatti a Senigallia, dove è giunto con il suo tour di concerti estivo. A quanto pare, però, l’ottimismo e l’attitudine positiva di Gianni non basta a condizionare il meteo: chissà, magari potrebbe provare con la danza della pioggia.

Morandi contro il tempo

L’eterno giovane forse inizia, ahimè, a invecchiare. D’altronde non potrà essere davvero giovane per sempre. Alla fine del video, in cui guarda il cielo da cui cade l’acqua scrosciante, Gianni Morandi dice: “Meglio andare dentro”. I commenti sono praticamente tutte affermazioni in incoraggiamento e affetto per Gianni, molti lo incoraggiano a proseguire e a dare vita a uno spettacolo meraviglioso come sempre nonostante la pioggia battente.

Insomma, stavolta sembra che la fortuna non l’abbia assistito visto che proprio nel corso del suo tour ha trovato un tempo così avverso. Nonostante tutto, il pubblico è certo che Gianni riuscirà a trasformare una giornata uggiosa in una esperienza indimenticabile.