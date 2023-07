Uomini e Donne, storica protagonista ricoverata | Sangue ovunque e terrore devastante

Paura e terrore per una storica protagonista di Uomini e Donne, ricoverata dopo l’incidente: ecco cosa è successo.

Il dating show Uomini e Donne è uno dei più seguiti dal pubblico di Canale 5, che non perde gli appuntamenti pomeridiani con cavalieri, dame, tronisti e corteggiatori.

Molti di questi sono ormai diventati popolari tra i telespettatori, che li seguono non solo in tv ma anche via social.

E, proprio tramite alcune Instagram story, uno storico volto di Uomini e Donne ha raccontato il dramma di cui è stata vittima in seguito ad un malore in casa.

Uomini e Donne, ex protagonista ricoverata

A raccontare l’incidente che le è costato un ricovero e i punti al mento è stata la ex tronista Ludovica Valli, finita in ospedale dopo aver perso i sensi ed essere stata trovata dal compagno in una pozza di sangue. Ad Ibiza insieme ai figli e al padre di questi, Gianmaria Di Gregorio, la Valli non sta riuscendo a viversi appieno questo momento di relax. Solo qualche giorno fa, infatti, non si è sentita bene ed è stata sveglia per tutta la notte, ma quando si è recata in cucina per bere un po’ di acqua è accaduto l’impensabile.

“Eccomi qua. Faccia a parte e mento aperto, sto meglio – ha esordito Ludovica su Instagram mostrandosi con un evidente cerotto sul mento – . Scusate se non sono riuscita prima a dirvi nulla, ma veramente non ce la facevo. Ora, sto meglio, molto meglio. Sono in ripresa, ma non so dirvi cosa è successo”. Ricomponendo i ricordi, quindi, la ex tronista di Uomini e Donne ha spiegato cosa è successo. “Ieri notte sono stata male, ho rimesso, ho avuto la febbre a 40 ma non so perché. Alla fine avevo mangiato il solito, non ho mangiato nulla di strano – ha spiegato – . La mattina mi alzo, vado in cucina, ma non ci arrivo, perché mi appoggio al tavolo e vedo che non ce la faccio. Volevo tornare in camera, ma mi sono trovata con Giamma che mi chiamava, steso di fianco. Io mi tocco ed ero piena di sangue, pensavo che fosse successo qualcosa ai bimbi, ma non che ero io a terra priva di sensi”.

Ludovica Valli spaventata: cosa è successo

Il compagno, dopo averla trovata in quello stato distesa per terra, ha chiamato subito l’ambulanza e Ludovica Valli è stata condotta in ospedale per degli accertamenti. “Ho fatto due esami del sangue, la tac alla testa per la botta che ho preso – ha spiegato – . Si direbbe tutto bene, in ogni caso mi hanno consigliato una volta rientrata in Italia di fare determinati accertamenti”.

Ad oggi, Ludovica ha rimediato sei punti di sutura sotto al mento e tanto spavento. “Ero sola in ospedale, ma ce l’ho fatta. Piangevo più per il pensiero dei bimbi che erano senza di me che per altro. Vabbè è tutto passato”, ha aggiunto lei prima di chiudere il contatto con i fan.