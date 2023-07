Gigi D’Alessio ‘cambia lavoro’: l’artista ha una dote segreta | L’ha tenuto nascosto fino ad ora

Nessuno era a conoscenza del fatto che Gigi D’Alessio aveva questo grandissimo talento tenuto nascosto fino ad ora. Ecco la sua dote segreta

Gigi D’Alessio ha esordito nel panorama musicale che era davvero giovanissimo come cantautore neomelodico. Attualmente è davvero molto popolare non solo a livello regionale ma in tutta Italia.

I suoi genitori lo hanno sempre incoraggiato a seguire i suoi sogni e per questo motivo il cantante ha iniziato presto a studiare il pianoforte.

A livello relazione, sono tre le storie d’amore importanti che Gigi D’Alessio ha avuto. Memorabile resta quella con Anna Tatangelo.

Tuttavia, il canto non è l’unico talento dell’uomo che infatti ha fatto vedere a tutti quanti di saper fare persino questa cosa…

Gigi D’Alessio cambia lavoro: ecco qual è la sua vera vocazione

Laura Torrisi sta finalmente per partire con la sua trasmissione di cucina “Questo non lo so fare”, dove si scaglia un po’ contro la cucina pettinata e invita dei personaggi famosi per cucinare dei piatti che loro non sanno fare. Uno dei primi ospiti è stato Gigi D’Alessio che, sembra, sia davvero un attimo cuoco. Questa è la sua dote segreta, oltre il canto, che è stata tenuta nascosta a tutti fino a ora.

Infatti, la stessa conduttrice in un post Instagram ha detto: “Devo ammettere che non è stato semplice trovare qualcosa che il grande Gigi D’Alessio non sapesse cucinare, perché tutti lo conosciamo come un grande artista, ma pochi sanno che Gigi è anche un ottimo cuoco!!! Vi aspettiamo stasera a “Questo non lo so fare”. Non resta che vedere la trasmissione per scoprire qual è il piatto che il cantante non sa fare.

Le relazioni d’amore di Gigi D’Alessio

Gigi D’Alessio ha avuto tre relazioni importanti nella vita: quella con la sua prima moglie, quella con Anna Tatangelo e infine quella con l’attuale compagna Denise Esposito. Da ogni relazione sono nati dei figli, questo perché il cantante prende seriamente l’impegno sentimentale. Ha infatti detto: “Io ho sempre pensato a costruire una famiglia, e a fare tutto per farla andare avanti. Non sono mai stato un put**niere. Con i figli, come quasi tutti quelli della mia generazione, ho sbagliato. Se penso ai valori che mi hanno insegnato i miei genitori, ho fallito. Non sono riuscito a trasmetterli, li ho, li abbiamo, viziati”.

Sulle relazioni passate ha affermato di non avere nulla da rimproverarsi: “Io non devo chiedere scusa a nessuno. Le storie d’amore iniziano e possono finire. Quando ci sono i figli, però, bisogna stare tranquilli e sereni, senza agitarsi”.