Riconosci questo bambino dallo sguardo serio? Ha fatto ridere milioni di italiani | Ecco chi è

Uno sguardo deciso e irriverente che buca lo schermo, e che conserva ancora oggi: il misterioso bambino nella foto è conosciutissimo.

Occhi e capelli scuri, un cipiglio già incupito – caratteristica che conserverà anche nell’età adulta – e tutta l’aria di voler sfidare il mondo: il bambino nella foto potrebbe sembrare un qualsiasi bambino di una foto d’epoca, ma non è così.

Il soggetto ritratto è infatti un attore che con le sue commedie ha fatto ridere tutta Italia, ma è stato anche capace di commuovere ed emozionare.

Un indizio? La foto è stata scattata tra il 1955, anno di nascita dell’attore, ed un probabile 1959.

Avete indovinato di chi si tratta? Ebbene…

Da bambino a star del cinema: a 68 anni fa ancora battere il cuore

…ebbene, si tratta proprio di lui: Diego Abatantuono. L’attore milanese, nato il 20 Maggio 1955, ha condiviso con il web questa foto che lo ritrae nell’infanzia. Nonostante da questo scatto siano passati quasi 70 anni, l’energia che lo contraddistingue da sempre non sembra essere in procinto di esaurirsi.

Diego infatti è ancora attivissimo nel mondo dello spettacolo. Il suo ultimo film, Improvvisamente Natale, distribuito da Prime Video, lo vede nei panni di un nonno che organizza un Natale fuori stagione per sua nipote; ma non solo cinema per Diego Abatantuono, che in anni recenti si è dedicato al doppiaggio (con Il Mostro dei mari, uscito nel 2022) e ai documentari, con la partecipazione al programma Dinner Club in compagnia dello chef stellato Carlo Cracco. Ma gli spettatori italiani lo conoscono praticamente da sempre: è uno degli interpreti più iconici del cinema contemporaneo.

Diego, Rita e Gabriele: un triangolo professionale e amoroso

Abatantuono è infatti il celebre interprete di pellicole rimaste nella storia. Negli anni ’80 era il comico per eccellenza, e ha regalato al cinema personaggi del calibro del barbaro Attila e la triplice interpretazione dei personaggi di Donato, Franco e Tirzan nel film ‘Eccezzziunale… veramente’, che ruota attorno alla vita dei tre personaggi e al loro rapporto con il mondo calcistico. Affinché Diego desse mostra delle sue doti più drammatiche, però, ci volle l’incontro con lo straordinario regista Gabriele Salvatores, che lo ha reso un suo attore feticcio e ha collaborato con lui in svariati film, tra cui il celebratissimo Mediterraneo.

Proprio Salvatores è l‘attuale compagno dell’ex moglie di Diego Abatantuono, Rita Rabassini, scenografa pluripremiata. I rapporti tra Abatantuono e Salvatores però non sembrano minimamente raffreddati dalla situazione, e Diego ha ritrovato la serenità con la compagna Giulia Begnotti. I due si sono finalmente sposati nel 2021, e hanno due figli.