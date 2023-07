“Una casa da sogno”: Elisabetta Canalis, bellezza infinita nella Città Eterna | Meglio di una villa

La meravigliosa nuova dimora di Elisabetta Canalis, fatta su misura per lei: è un sogno nella Capitale italiana.

Elisabetta Canalis è una delle show girl più apprezzate d’Italia, seppure ultimamente sembra essersi ritirata a vita privata, essendo così poco sul piccolo schermo.

Dopo la storia che generò meraviglia e ilarità con la star di Hollywood George Clooney, durata circa due anni, Canalis si sposò nel 2014 con il chirurgo statunitense Brian Perri ad Alghero. La loro unione portò alla nascita della piccola Skyler Eva il 29 settembre del 2015.

Dopo il fiasco nel 2022 di Vite da Copertina, programma condotto da Elisabetta Canalis su TV8, la show girl ha scelto di mettere un po’ da parte da carriera per dedicarsi maggiormente alla vita privata.

Tra le varie cose di cui si è occupata, c’è senz’altro la sua casa, che oggi mostra con orgoglio in un post di Instagram pubblicato sul suo profilo con foto e video.

Reggia Canalis

Elisabetta Canalis ha scelto proprio il centro della Capitale, Roma, per stabilirsi con la sua meravigliosa casa con un ampissimo giardino, che sembra quello di un resort a 5 stelle.

Anche l’abitazione, sembra proprio un hotel con tante camere: a una persona comune verrebbe in mente il tempo che ci vuole per tenerla in ordine e pulirla, ma, senza dubbio, Canalis avrà le sue risorse per fare questo senza grandi sforzi e perdita di tempo. La casa ha linee pulite e contemporanee, che, però, provocano non poche critiche da parte dei fan di Elisabetta.

“Cambia architetto!”

Molti dei commenti sotto al post sono davvero critici: alcuni consigliano alla showgirl di cambiare architetto, altri infieriscono sull’aspetto della casa dicendo che sembra un ospedale. Gli interni sono sui toni del grigio, anche scuro; presentano un camino molto grande, l’utilizzo del vetro, una piscina SPA interna, una televisione attaccata al muro con diversi divani grigi, ampie finestre con vetrate luminosissime, elementi di arredo interni, e soprattutto esterni, colorati e di design dalle forme presumibilmente ergonomiche.

Ma Elisabetta sembra davvero felice della sua casa e del suo giardino. Scrive nella didascalia: “A dream home that combines architecture, design, technology and nature, in the heart of the Eternal City. It’s all I need, It’s my place”. Insomma, contenta lei, contenti tutti.