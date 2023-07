“Un nuovo amore”: Ferragni, l’annuncio arriva a sorpresa | Il sentimento è finito

La risposta a quei lunghi silenzi su cui tutti hanno costruito ipotesi è finalmente arrivata: “Non amo far vedere quando sto male, ma…”

Nel corso degli ultimi dodici mesi le sono fioccate addosso valanghe di accuse. Tutto a causa della sua decisione di vivere il proprio dolore in silenzio, rispettando il suo modo di fare; ma ora basta: “Sono passata come cattiva, quando non c’è cosa più diversa dalla realtà”.

Proprio così: la giovane Ferragni è stanca di non essere l’artefice della propria narrativa, e ha finalmente deciso di parlare della sua tragica storia d’amore.

Valentina, la più giovane delle sorelle Ferragni, è pronta a riprendere in mano la sua vita. Lo fa a quasi un anno di distanza dalla rottura con lo storico fidanzato Luca Veliz, una storia durata ben nove anni.

E così, dopo l’ultimo smacco ricevuto proprio da Veliz, Valentina ha finalmente parlato di sé coi suoi 4 milioni e mezzo di follower.

L’amore ritrovato: la foto del bacio tra Luca e… la nuova fidanzata, famosissima anche lei

Ebbene sì, perché nonostante Luca abbia dichiarato che la loro rottura sia stata concordata, nessuno si aspettava che avrebbe impiegato meno di un anno a ripartire da zero. Lo ha fatto con la modella Virginia Stablum, postando la foto di un loro bacio sul suo profilo Instagram.

Potrebbe essere proprio questo ad aver spinto Valentina a parlare; eppure la giovane imprenditrice non serba rancore. “Non penso che bisogna essere pronti per un nuovo amore. Penso che le cose belle accadano nei momenti più inaspettati e che le persone più belle arrivino nei momenti più inaspettati”, ha dichiarato; parole che sembrano quasi dedicate all’ex fidanzato.

E lei come sta? Valentina oggi, a un anno da Luca

Non ci sono rimpianti nella vita di Valentina. “Sono in un periodo veramente molto bello della mia vita. Sicuramente è particolare perché mi sono ritrovata a dovermi ricostruire da zero. Mi sto conoscendo ogni giorno sempre di più. Sono molto contenta. Non sono stata molto bene negli ultimi anni, invece ora sono molto più felice, probabilmente anche più di prima”, ha spiegato ai follower.

L’unico neo nella sua felice vita sarebbe proprio la reazione iniziale alla sua rottura e le voci che circolavano sul suo conto, che l’hanno ferita profondamente: “Non mi sono sentita molto capita in questi mesi. Se mi conoscete sapete che non sono una persona che ama piangersi addosso. Tante volte in questi mesi il mio silenzio è stato strumentalizzato.”.