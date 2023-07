Miriam Leone lo fa di continuo: “Ogni giorno” | È questo che la rende felice

L’attrice Miriam Leone confessa i suoi guilty pleasures: lo fa quotidianamente ed è così che rimane sempre serena.

L’amata rossa della televisione italiana, ex Miss Italia e testimonial di NowTV rivela il suo segreto di felicità: è un’azione quotidiana.

Anche per lei è il momento del relax e delle vacanze come per tanti di noi e tantissimi Vip che sono già partiti per l’Estate.

Come molti, nemmeno lei abbandona i fan o i followers, continuando a farsi sentire e a comunicare varie sfaccettature della propria esistenza.

Che stavolta abbia esagerato? Sarebbe forse meglio mantenere qualche piccolo segreto per sé, evitando di darsi interamente in pasto al web.

Il primo Segreto di Miriam

Miriam Leone ha pubblicato una foto di se stessa in costume, con una certa quantità di fiori sbocciati fucsia attorno a lei, in quello che, presumibilmente, sembra essere un rigoglioso giardino.

“Quando sono in Sicilia, torno a casa, alla semplicità di una vita più lenta, senza trucchi, come diceva la mia nonna Angelina “Accussì”…Tornare qui ad innaffiare le mie radici è un rituale, non quotidiano, ma fondamentale”, spiega l’attrice nella didascalia. Non dimentichiamo, però, che il suo segreto è un rituale quotidiano, e che Leone è diventata recentemente anche un’imprenditrice.

I riti quotidiani per la felicità

Si potrebbe pensare che Miriam sia felice per il solo fatto di esser tornata alle proprie radici in Sicilia. Invece no. La didascalia prosegue: “Ai rituali quotidiani ci pensa Làvika, la linea che ho creato per nutrire pelle e anima”, ha confessato Miriam Leone. Il post si rivela dunque essere nient’altro che una promozione, non che sia diverso da quando lei o qualunque altro influencer promuove se stesso – spesso non serve nemmeno un prodotto.

Di certo, associare il prodotto alla felicità è una delle più banali tecniche di marketing, così come pubblicare degli scatti “senza filtri”, quando è chiaro che, se anche davvero fosse senza trucco, la sola posa è tutt’altro che naturale – liscia, senza pieghe, priva di realtà. “Come tornare ogni giorno, dopo gli impegni quotidiani, in quel luogo in cui si è davvero felici”, prosegue Miriam Leone imperterrita, “Qual è il tuo luogo felice?” rivolge la domanda ai followers nella speranza che i commenti le portino ancora maggiore popolarità. Insomma, in ogni caso la ex Miss sembra davvero felice: probabilmente gli affari con la sua linea cosmetica le vanno molto bene.