Paola e Chiara, l’orrenda malattia entrata in famiglia | La sorella più grande colpita dal dramma

Le conseguenze del male: uno squarcio invisibile ha sconvolto l’equilibrio tra le sorelle Iezzi. Tutte le dichiarazioni e i chiarimenti.

Il dramma ha colpito anche la famiglia Iezzi. Di chi si tratta? Niente meno che del duo canoro composto dalle sorelle Paola e Chiara, recentemente tornate in voga grazie alla loro straordinaria partecipazione al Festival di Sanremo 2023, dove il duo si è riunito dopo dieci anni di scioglimento.

Paola e Chiara Iezzi, nate a Milano a poco più di un anno di distanza (rispettivamente nel 1974 e 1973) sono le sorelle che negli anni novanta hanno sconvolto il panorama pop italiano con una hit dietro l’altra.

Entrambe innamorate della musica fin da molto piccole, dopo un’iniziale periodo come coriste degli 883 di Max Pezzali le due firmarono un contratto per debuttare come duo nel 1996, poco più che ventenni.

Già nel 1997 si esibivano sullo stesso palco dell’Ariston che le ha viste fare il loro ritorno in scena; tuttavia la loro vita, e in particolare la vita di una di loro, non è sempre stata rose e fiori.

Lo scioglimento: un atto di necessaria solitudine

In molti, dopo aver assistito al loro comeback, si sono chiesti le ragioni dietro all’allontanamento tra le due sorelle. A parlarne è stata proprio Paola (la “mora”, come il pubblico l’ha sempre identificata).

“Abbiamo iniziato a cantare assieme a soli sedici anni“, ha dichiarato in un’intervista a Vanity Fair. “Vivevamo in maniera simbiotica, allineate su tutto. Ma dando tutto al lavoro abbiamo trascurato noi stesse, la distanza è diventata necessaria: adesso siamo due treni che viaggiano su binari diversi, e che a volte si incontrano.”. E il sostegno che Paola dimostra alla sorella maggiore nei suoi momenti difficili è proprio uno di questi punti d’incontro.

Chiara Iezzi e la battaglia: esaurimento e attacchi di panico, ma anche tanta forza

Di fronte alle critiche ricevute a causa della poca energia dimostrata in pubblico di recente, Chiara Iezzi ha parlato della propria delicata situazione personale. Lo scioglimento del duo le è costato un forte periodo di esaurimento, che sembra essersi appianato ora che le due si sono ritrovate anche professionalmente.

Tuttavia, il peggio non è ancora passato: “Gli attacchi di panico sono peggiorati. Li ho sempre avuti, conosco bene l’ansia.”, ha dichiarato. “Sono una fobica, lo sono sempre stata e non ne faccio mistero. L’arte mi ha sempre aiutata a stemperare, però c’è anche il rovescio della medaglia: se ti viene una paura fortissima di qualcosa che non sta succedendo, è un problema.”.