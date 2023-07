Barbara D’Urso, sapete chi è suo figlio primogenito? Un professionista stimato di primo livello | Ecco cosa fa

Barbara D’Urso ha due figli e il primogenito è uno stimato professionista: sapete di chi si tratta?

Regina di Mediaset, almeno fino alla scorsa stagione televisiva, Barbara D’Urso si è vista sottrarre Pomeriggio Cinque, contenitore che l’ha sempre vista protagonista e che, probabilmente, sarà affidato a Myrta Merlino.

In attesa di conoscere quali saranno le sue sorti a Cologno Monzese, la D’Urso si sta dedicando alle persone care e ai figli, da sempre lontanissimi dalle luci dei riflettori.

Mamma di ragazzi ormai adulti, Barbara ha avuto due figli dalla relazione con Mauro Berardi, celebre produttore cinematografico. Ma sapete chi è il suo primogenito?

Chi è il primogenito di Barbara D’Urso

Giammauro ed Emanuele Berardi sono i figli di Barbara D’Urso, che ha sempre scelto di tenerli lontani dalle luci dei riflettori. Nati dall’amore con il celebre produttore cinematografico, i due ragazzi sono cresciuti stando ben attenti a non finire al centro dell’attenzione mediatica. La conduttrice, rispettosa della decisione di entrambi, ha sempre preferito non parlare pubblicamente di loro, arrabbiandosi molto ogni volta che i figli sono stati protagonisti del gossip per mano di terzi.

Nonostante la notorietà della madre, Giammauro ed Emanuele sono riusciti ad affermarsi come stimati professionisti e il primogenito è diventato un medico molto conosciuto ed apprezzato. Giammauro Berardi, classe 1986, infatti, è laureato in Medicina e Chirurgia con la votazione di 110 e lode e lavora al pronto soccorso. È stato impegnato come medico nelle zone di guerra e ha partecipato a varie missioni umanitarie. Di lui, la D’Urso ha sempre parlato con grande orgoglio, pur rispettando la decisione del figlio di mantenere assoluto riserbo sulla sua vita privata.

Barbara D’Urso, mamma e nonna

È stato proprio il primogenito di Barbara D’Urso a regalarle la gioia di diventare nonna per la prima volta. La notizia della paternità di Giammauro aveva iniziato a circolare tra gli appassionati e gli esperti di gossip, ma è stato il settimanale Chi ad annunciare la nascita della prima nipote della conduttrice immortalando a passeggio con il figlio e la carrozzina.

Rimasta in silenzio a lungo nonostante i pettegolezzi riguardanti la vita privata del primogenito, Barbara D’Urso è riuscita a contenere – almeno davanti alle telecamere – l’euforia per la bellissima novità. Intervistata da Verissimo, poi, la conduttrice ha ufficializzato l’arrivo della nipotina con gli occhi pieni d’amore. “Sono completamente pazza di lei – aveva svelati ai micfroni di Silvia Toffanin – .Sono molto felice. Ha gli occhi blu, è bella e simpaticissima”.