Pippo Baudo, annuncio devastante: ‘Non parla…’ | L’ex moglie sputa la tremenda verità

Un orrendo annuncio ha travolto tutta la nostra penisola. Il messaggio riguarda proprio il grande Pippo Baudo

È finita definitivamente. A dire il vero era già finita nel 2004, quando il conduttore Pippo Baudo e la moglie Katia Ricciarelli, famosa soprano, avevano annunciato la separazione, poi seguita dal divorzio nel 2007.

Eppure le ultime dichiarazioni di Katia Ricciarelli hanno lasciato tutti con l’amaro in bocca, nonostante quanto accaduto fosse inevitabile.

A parlare della frattura definitiva e del silenzio di Pippo Baudo è stata proprio la soprano, ospite nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo.

Trattenendo le lacrime, ha raccontato la verità sulla situazione attuale con l’ex marito.

“Ho paura di chiamarlo”, le terribili parole di Katia

Pare proprio che Pippo Baudo e Katia Ricciarelli non si parlino dalla partecipazione di lei al Grande Fratello VIP. Lui non è mai stato d’accordo con la decisione di Katia di mettersi sotto dei riflettori tanto pericolosi (un’opinione che si è rivelata forse profetica), ma lei, tenendo stretta la propria indipendenza, l’aveva fatto comunque.

Non le è bastata la partecipazione in qualità di concorrente, infatti: sembra che la Ricciarelli sostituirà Orietta Berti e Sonia Bruganelli in qualità di opinionista del programma. “Adesso per questa cosa del Grande Fratello ho paura di chiamarlo“, ha ammesso. “Ma perché, hai paura del suo giudizio?”, le ha chiesto Silvia Toffanin. “No, non ho paura, perché io faccio quello che voglio.”.

Una parola di troppo le è costata tutto

Insomma, quella che un tempo era la coppia da sogno, simbolo di un’unità al di fuori del matrimonio e del rapporto romantico, potrebbe essere saltata per sempre. Complice anche quanto accaduto proprio durante la partecipazione di Katia Ricciarelli al Grande Fratello l’anno scorso, dove fu accusata numerose volte di uscite misogine e omofobe, e in generale di un atteggiamento particolarmente abrasivo nei confronti degli altri concorrenti. L’apice, però, fu toccato nella discussione contro l’influencer ed ereditiera reale Lulù Selassié, a cui la Ricciarelli rivolse insulti pesantemente razzisti.

Di queste uscite, Katia si sarebbe sinceramente pentita: non solo le hanno aperto gli occhi sui suoi difetti, ma hanno allontanato ulteriormente il più grande affetto della sua vita: “Ho pianto tanto per quella parola tremenda, razzista. Ho visto di tutto e di più, ho cantato con persone di tutti i colori e ho tanti amici. Se ho sbagliato, l’ho fatto a causa mia, per cui non devo dare la colpa a nessuno.”, ha dichiarato, nel corso dell’intervista.