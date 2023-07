Belen Rodriguez e Stefano De Martino, purtroppo è ufficiale | È successo ciò che tutti temevano

Il gesto estremo sembra confermare le voci che già da tempo li vogliono separati. E pare che ci sia di mezzo un’altra donna, molto famosa…

Non c’è più niente da fare: le voci che da mesi vedono avvicinarsi una nuova rottura, forse definitiva, tra la showgirl Belen Rodriguez e il conduttore Stefano De Martino hanno appena trovato una fonte attendibile.

Stefano e Belen hanno sempre avuto una relazione burrascosa, fin dagli esordi: nata come una scappatella clandestina dalle rispettive relazioni, era però sfociata in un amore rimasto nel cuore di tutti gli italiani.

Coronatosi con la nascita del figlio Santiago, nato lo stesso anno del loro matrimonio, dieci anni fa, il loro rapporto è stato vittima di numerose interruzioni: la prima nel 2015, per poi tornare assieme nel 2019; poi una nuova rottura, appena un anno dopo, infine la riconciliazione nel 2022.

Questa volta però potrebbe essere la volta definitiva, da cui non si torna indietro. E Stefano potrebbe già star frequentando un’altra donna.

La foto scomparsa all’improvviso confermerebbe tutto

A confermare l’aria di crisi sarebbe stato un gesto di Belen, tanto semplice quanto significativo. La showgirl argentina ha cancellato dal suo profilo Instagram un selfie che ritrae la coppia in un momento di serenità, felici e sorridenti.

Dietro a questa decisione improvvisa potrebbe però esserci una motivazione sensata, dato quanto accaduto di recente alla presentazione del palinsesto Rai, dove Stefano De Martino si è presentato senza la fede al dito e in compagnia di una donna nei confronti di cui Belen prova già una certa dose di antagonismo: Alessia Marcuzzi.

Alessia Marcuzzi: istigatrice involontaria o direttamente coinvolta?

Non è la prima volta che l’accoppiata Di Martino-Marcuzzi fa parlare di sé. Dagospia sostiene da anni che tra i due ci sia stato un flirt molto intenso, e che sia proprio questa la ragione per la rottura tra Belen e Stefano, ma anche tra Alessia Marcuzzi e il marito Paolo Calabresi Marconi, nel 2022.

A parlarne è stato anche l’esperto di gossip Alessandro Rosica, in un video su Instagram: “De Martino si è ripresentato con la Marcuzzi, sorrisi, abbracci, effusioni e ovviamente Belen si è arrabbiata. Chi non si arrabbierebbe? Stefano all’epoca ha dovuto chiudere con Alessia. All’epoca la Marcuzzi tradì suo marito. Dopo il ritorno è anche vero che Belen e Stefano non sono mai tornati ufficialmente insieme. Vi assicuro che Belen e Alessia Marcuzzi si odiano a morte nonostante sia stati in molti a cercare di fargli fare pace.”.