‘Non doveva finire così’: Fiorella Mannoia, annuncio improvviso | L’Italia intera è afflitta

Fiorella Mannoia ha fatto un improvviso annuncio che ha colpito tutta l’Italia. Infatti, secondo lei non doveva finire così

Fiorella Mannoia è un’artista a trecentosessanta gradi. Grandissima interprete è anche molto attiva sul piano sociale e infatti ha sempre portato avanti diverse battaglie.

Da moltissimi anni ha una relazione con Carlo Di Francesco. L’uomo è più giovane di lei di circa ventisei anni e la loro è unna bellissima storia d’amore.

La sua carriera è iniziata in modo molto particolare, non come cantante. Infatti, lei era la controfigura ufficiale di Monica Vitti.

Fiorella Mannoia ha fatto un annuncio molto importante sui social network che riguarda la nascita improvvisa che lascia tutti senza parola.

L’annuncio di Fiorella Mannoia

A un anno di distanza dal concerto ‘Una. Nessuna. Centomila’. Infatti, proprio per questo motivo è stato deciso di fondare un’associazione permanente.

La cantane, che era stata madrina dell’evento all’Arena di Verona, ha detto: “Alla fine del grande concerto a Campovolo di Una Nessuna Centomila, con Giulia Minoli abbiamo pensato che non potesse finire tutto lì, che avremmo dovuto occuparci di questo problema che affligge il nostro Paese, in maniera continuativa. Ed è nata l’idea di una Fondazione, la prima che nasce da un evento musicale, e la prima in Italia su questo tema. Così, insieme a Celeste Costantino e Lella Palladino è nata Una nessuna centomila. C’è tanto da fare, ma noi siamo pronte a dare il nostro contribuito, e a tutte e tutti coloro che vorranno accompagnarci in questa nuova avventura diciamo un…grazie di cuore. Ripartiremo insieme il 26 settembre dall’Arena di Verona! Vi aspettiamo”.

La felicità per Fiorella Mannoia

Fiorella Mannoia ha spiegato cos’è per lei la felicità: “Sono felice e grata di quello che ho. Quando qualcosa mi manca, faccio l’esercizio contrario: ringrazio per quello che invece ho avuto. Penso che Marguerite Yourcenar avesse ragione in Memorie di Adriano: questa cosa dei vent’anni è mitizzata, siamo corpi belli ma senza consistenza. Sono più felice adesso di quando avevo vent’anni”.

Inoltre, sul suo sostegno alle donne ha detto: “Non ho mai provato in tutta la mia vita un senso di competizione o invidia verso nessuna. Le giovani le accolgo, le ascolto. Soprattutto, cerco di non giudicare mai, è una lezione che ho imparato da De André”.