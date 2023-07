Giorgio Panariello, ‘schiaffo’ alla democrazia: ‘Ecco chi comanda’ | Si è rivelato per quello che è

Panariello fa un video su Instagram dove racconta tutta la verità. Parla di democrazia e rivela chi comanda davvero. Ecco cos’ha detto…

Panariello è uno dei comici più apprezzati, soprattutto per le sue meravigliose imitazioni di personaggi famosi. Inoltre, non molti sanno che ha anche condotto il festival di Sanremo

Nel 2005 infatti sostituì Paolo Bonolis nella conduzione della competizione canora, ereditando un pesante fardello visto il confronto con il gigante della televisione.

L’uomo ha rivelato di aver accettato all’inizio con molta incoscienza perché non aveva programmi dopo la fine del suo spettacolo in teatro. Tuttavia, alla fine si è reso conto dell’impegno reale che questo comportava.

Adesso Giorgio Panariello fa un annuncio pubblico a tutti quanti e rivela chi è che comanda davvero. È uno schiaffo alla democrazia.

La rivelazione fatta da Panariello su chi comanda davvero

Panariello ha pubblicato un video su Instagram per annunciare il tour estivo dello spettacolo a quattro mani con Marco Masini. Il video è uno sketch molto ironico. I due si trovano davanti a una piscina, Panariello è seduto sul trono, mentre Marco Masini su una normale sedia. Ironicamente, dice il comico che tra di loro non c’è uno che comanda e che non esiste alcuna gerarchia anzi, tra i due ci sarebbe un sistema democratico perfetto in cui ogni opinione è importante e tutti vengono ascolti.

Eppure, nel corso dello sketch il cantante continua a provare a prendere la parola ma viene tuttavia costantemente interrotto da Panariello che lo sgrida e gli ricorda di stare al suo posto. Quando poi seccato gli dà la parola, lo rimprovera per quello che dice. Dunque, questa è stata una scelta molto simpatica per presentare le date del loro meraviglioso spettacolo. Il comico ha coinvolto tutti con la sua solita simpatia e si attende il boom in teatro. Non resta che augurare a questo strano duo buona fortuna.

Panariello e Masini insieme per uno spettacolo teatrale davvero particolare

Panariello e Masini si stanno esibendo insieme a teatro con lo spettacolo “Lo strano incontro” che si riferisce all’insolito sodalizio artistico tra un cantante e un comico. I due hanno commentato così quello che succederà: “L’obiettivo è far giudicare alla gente se è più drammatico Panariello come comico o se è più comico Masini come cantante!”, ovviamente con un tono molto ironico.

I due sembra si conoscano da moltissimo tempo e hanno raccontato di essere amici nella vita privata. Si sono conosciuti grazie a degli amici comuni, il famoso gruppo di Conti e Pieraccioni. Infatti, essendo loro gli unici due single del gruppo, hanno avuto molte occasioni di condivisione.