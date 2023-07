Bianca Berlinguer, brutto problema per la giornalista | Dopo l’addio un’orrenda notizia

Sono passati più di tre decenni prima che Bianca Berlinguer salutasse la rete: subito dopo ha ricevuto una notizia tremenda.

Precisamente 34 anni: questo è il tempo che Bianca Berlinguer ha speso nel suo lavoro in Rai, che l’ha condotta a diventare uno dei volti più amati e costanti di Rai 3.

Insomma, dopo Fazio e Littizzetto e molti altri, anche Bianca Berlinguer ha dovuto cedere all’abbandono del servizio pubblico.

Senz’altro, questi cambiamenti sono un grande segno dei tempi e dell’atmosfera di costume e politica che si respira al momento nel Bel Paese.

Bianca Berlinguer, che ricordiamo essere la figlia del politico Enrico Berlinguer, ha parlato della scelta, più o meno imposta, di lasciare Rai per debuttare, dopo anni, in Mediaset.

Le parole di Bianca

Bianca Berlinguer si è sempre presentata come l’immagine dell’integrità, e, onestamente, non deve essere giudicata per il passaggio a Mediaset in quanto questo non costituisce di per sé una perdita degli ideali di Bianca. La giornalista e conduttrice, comunque, ha speso poche parole sul suo passaggio al privato.

Sul Fatto Quotidiano di Marco Travaglio, Berlinguer ha ringraziato Pier Silvio Berlusconi per l’opportunità, puntualizzando: “Ho fiducia delle garanzie che mi ha dato”. Infatti, Bianca dovrebbe andare a condurre un programma non dissimile, se non proprio identico, a Carta Bianca, quello che conduceva proprio su Rai 3 il martedì sera. Bianca ha speso ancora parole positive su Berlusconi jr, affermando che è “molto concentrato sulle sorti dell’azienda, attento ai dettagli e sinceramente interessato a dare un segnale di innovazione”. Dopo la svolta nella sua carriera, però, Bianca parla anche di una notizia nefasta.

La querela

Nel corso dell’intervista sul Fatto Quotidiano, Bianca racconta di un fatto molto spiacevole che la riguarda personalmente. Berlinguer scava nel passato, giungendo a quando era direttrice del TG3 e confessa, in merito all’ex Presidente del Consiglio Matteo Renzi: “Richiedeva due servizi al giorno. Uno contro i 5 Stelle, un altro contro Bersani. Vedo che oggi il suo giornale attacca me perché avremmo ceduto al richiamo dei soldi”, ha sostenuto Bianca.

Matteo Renzi, di tutta risposta, ha manifestato l’intento di querelarla attraverso una nota ufficiale del suo partito. Non è un mistero che tra i due c’è sempre stata una certa maretta, soprattutto quando Berlinguer, non a caso, perse il suo incarico di direttrice del TG3.