Fiorello mette la parola fine: “Mai più” | La notizia era nell’aria

Fiorello mette la parola fine e annuncia che tutto si è concluso: la notizia dopo giorni di polemiche insistenti.

Showman, conduttore e artista a tutto tondo, Fiorello è uno dei volti più amati dal pubblico di tutte le età.

Tornato in televisione al timone dello show Viva Rai 2, in diretta dalle 7 del mattino da Via Asiago a Roma, Fiorello non è riuscito a scampare alle polemiche.

Finito nel mirino degli abitanti della via che ha ospitato la trasmissione Viva Rai 2, è stato costretto ad arrendersi alla loro volontà annunciando ciò che era da tempo nell’aria.

Fiorello nel mirino delle polemiche

La diretta di Viva Rai 2 alle sette del mattino, dal lunedì al venerdì, da via Asiago a Roma ha scatenato non poche polemiche da parte dei residenti, infastiditi dagli schiamazzi e dal traffico che invadevano la zona, relativamente tranquilla, del quartiere della Capitale. Dopo settimane di caos, i residenti sono tornati a respirare quando Fiorello ha chiuso il suo show lo scorso 9 giugno 2023. Ma dopo le costanti e continue polemiche che hanno smosso anche la politica con la presidente del Municipio 1 Lorenza Bonaccorsi del Pd, Fiorello ha annunciato ciò che da tempo era nell’aria.

“Sono io che devo fare il programma quindi chi meglio di me può dirmi come stanno le cose? – ha esordito Fiorello in un video postato su Instagram – . Punto primo, rinnovo le mie scuse agli abitanti di via Asiago per il danno e il fastidio, veramente non pensavamo che il programma prendesse quella piega, noi pensavamo di fare una cosa dentro il glass poi si è sviluppata fuori, col pubblico arrivato, insomma ci è scappata un po’ di mano e di questo vi chiediamo ancora scusa. Punto numero due è che Viva Rai2, se si dovesse fare, non si rifarà in via Asiago, questo ve lo dico io, quindi finiamola di dire pagheremo o altro. Siamo alla ricerca di una nuova location, entro novembre contiamo di trovarla”.

Rai, nessun indennizzo agli abitanti

Nelle settimane precedenti, si era anche parlato di un possibile indennizzo pagato dalla Rai ai residenti di via Asiago. Si diceva che Viale Mazzini fosse pronto a pagare gli abitanti della zona pur di continuare a trasmettere in diretta Viva Rai 2.

A spegnere ogni genere di pettegolezzo infondato, però, ci ha pensato Fiorello che ha sottolineato di essere alla ricerca di una nuova location per il suo show mattutino. Via Asiago è finalmente libera!