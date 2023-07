Gerry Scotti surclassato da lui: non gli ha lasciato nessuna speranza | È finita così

Giunge l’amara notizia per il famoso conduttore amato da tanti, Gerry Scotti: questa volta deve proprio rassegnarsi.

Il conduttore Gerry Scotti è sempre stato un punto di riferimento della televisione italiana. Ormai in attivo da tantissimi anni, il conduttore di La Corrida, Caduta Libera e Chi vuol esser milionario? deve però affrontare alcuni ostacoli che si sono posti sul suo cammino.

Accade a tutti, d’altronde, di doversi rassegnare a dei fatti ineluttabili e ad alcuni avvenimenti che condizionano la nostra carriera e non solo.

Ultimamente, Gerry Scotti sta passando un po’ di moda: la generazione a lui particolarmente affezionata è quella delle nonne d’Italia, mentre le persone più giovani tendono a guardare altri programmi.

In questi giorni il simpatico conduttore è in onda con Lo Show Dei record, ma in replica, visto che Gerry si starà di certo godendo le meritate vacanze.

Gigi vs Gerry

Una clamorosa sconfitta per Gerry Scotti, chissà che la sua verve non stia perdendo colpi: il buon conduttore è stato infatti totalmente surclassato dal suo rivale della serata. Si tratta niente meno che del cantante partenopeo Gigi D’Alessio, che ha affascinato nel tempo più di una generazione e riscosso moltissimo successo sin da quando era molto giovane.

Si tratta, nello specifico, di una competizione tra Lo Show dei Record e un’altra replica: quella del Concerto Evento Gigi, uno come te 30 anni insieme in onda su Rai 1. Insomma, i fan di Gigi D’Alessio sono evidentemente moltissimi, visto l’alto share. Ci si chiede se il successo di Gigi non sia coadiuvato anche dal grande successo di suo figlio, il giovanissimo LDA, uscito già noto dal talent Amici di Maria De Filippi.

Gli ascolti parlano chiaro

Gossipetv.com ha diffuso gli ascolti di sabato 8 luglio, ponendo, nello specifico, a confronto proprio queste due repliche. In particolare, lo Show dei record ha convinto 1.221.000 di spettatori, ottenendo il 12% di share.

Invece, Gigi D’Alessio con il suo Concerto Evento, sempre in replica, ha avuto l’attenzione di ben 2.072.000 spettatori, con il 18,5% di share. Ancora una volta, la rete pubblica ha trionfato nella prima serata del sabato rispetto a quella privata: anche nel preserale infatti Reazione a Catena ha trionfato su Caduta Libera. Invece, nel pomeriggio, estremo il successo della fiction Beautiful, probabilmente la serie con più puntate di sempre.