“Una volta a settimana”: Tiberio Timperi esce allo scoperto | È abituato a questo ritmo

Il conduttore Rai Tiberio Timperi si sbottona e svela la sua abitudine: “Una volta a settimana”.

Storico volto della Rai, giornalista e conduttore, Tiberio Timperi è solito raccontarsi al proprio pubblico non solo attraverso il piccolo schermo, ma anche via social.

Seguitissimo su Instagram dove conta migliaia di follower, ha voluto svelare a tutti una sua abitudine e i fan hanno subito aguzzato le orecchie.

Ecco cosa ha voluto condividere Timperi col il popolo del web: la sua abitudine, per motivi di salute, è solo per “una volta a settimana”. Tutto quello che c’è da sapere.

Tiberio Timperi, il matrimonio lampo

Romano doc, classe 1964, Tiberio Timperi è uno dei volti simbolo della Rai. Dopo un lungo periodo di assenza dal piccolo schermo, la nuova dirigenza della tv di Stato lo ha voluto al timone delle trasmissioni Uno mattina estate e I Fatti Vostri. Recentemente finito al centro del gossip per uno screzio in diretta tv con il collega Giovanni Ippoliti, Timperi ha sempre cercato di rimanere lontano da ogni genere di pettegolezzo riguardo la vita privata e quella professionale. E, proprio in merito alla sfera sentimentale, il giornalista Rai ha glissato su ogni genere di domanda riguardo il brevissimo matrimonio con l’attrice Adele Orsola Gazzaniga.

I due sono stati sposati per pochissimi mesi, nel 2005, e dalla loro unione è nato un figlio Daniele. Tutto però si è concluso in malo modo e, ad oggi, Tiberio Timperi preferisce non farsi più vedere in compagnia di una donna. Pur mantenendo assoluto riserbo sulla sua vita privata, il conduttore ha svelato sui social una particolarissima abitudine che si verifica una sola volta a settimana, ma di cui lui va pazzo! Il video pubblicato su Instagram ha già fatto il giro del web e incuriosito davvero tutti.

View this post on Instagram A post shared by Tiberio Timperi (@ttimperi)

Il segreto di Tiberio Timperi

Mostrandosi con una gustosissima birra tra le mani, Tiberio Timperi ha confermato di non riuscire a fare a meno di berne una durante la settimana. “La dietologa mi ha detto che devo berne solo una a settimana – ha raccontato lui, felice di essere giunto proprio a quel momento tanto atteso – . Ma quando arriva quel giorno…”.

Con un evidente debole per la birra, il giornalista Rai ne ha mandato giù un lungo sorso e con il naso ancora sporco di schiuma si è mostrato sui social estasiato dal gusto di quella “bionda”. “La prima sorsata di birra è un libro di Philippe Delerm. Ve lo consiglio. Al pari della birra. Prost!”, ha scritto a corredo del video in cui ha svelato il suo piccolo segreto.