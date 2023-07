“È un codice rosso”: Enrico Brignano, scatta l’allarme | Intervento immediato

Nessuno si aspettava di leggere questa notizia sui social network. Scatta l’allarme rosso per Enrico Brignano e l’intervento è stato immediato. Ecco cos’è successo…

Enrico Brignano è uno degli attori comici attualmente più apprezzati, grazie alla sua estrema semplicità e a quel suo modo di fare genuino e mai artefatto.

Ha iniziato a studiare arti sceniche a Roma, nel laboratorio tenuto e diretto niente di meno che da Gigi Proietti e scopre presto che la sua vocazione è la commedia.

Inizia poi a lavorare prestissimo sia a teatro che in alcune produzioni cinematografiche, come i celebri Miracolo italiano o La bomba.

Forse però il vero successo e la notorietà presso il grande pubblico arrivano con la fiction Rai Un medico in famiglia, dove interpreta il fidanzato di Cettina.

Codice rosso per Enrico Brignano: ecco cos’è successo

Enrico Brignano sta per tornare con una commedia esplosiva e da codice rosso. È infatti da pochissimo stato diffuso il trailer del suo nuovo film dall’eloquente titolo “Una commedia pericolosa”. La trama è incentrata su un uomo che sogna di diventare un agente segreto. Il protagonista è chiaramente Enrico Brignano che vive solo in un appartamento romano e spia i vicini. La storia si anima quando si trasferisce di fronte a lui una nuova vicina e lui scorge un uomo che le mette le mani addosso dalla finestra.

A quel punto l’uomo chiama la polizia dicendo: “È un codice rosso”, gli agenti intervengono senza rilevare però niente di strano. Da quel momento in poi si innescano una serie di vicende rocambolesche, dove niente è davvero come sembra. Il film sembra essere estremamente divertente e non ci resta che aspettare esca nelle sale cinematografiche. Il comico è sempre riuscito a far ridere i telespettatori mettendo in scena l’uomo comune che spesso riesce a raggiungere risultati inaspettati.

La vita privata di Enrico Brignano

La vita privata di Enrico Brignano procede a gonfie vele dopo il matrimonio con la bellissima Flora Canto, ex tronista di Uomini e Donne. Tra i due è stato un immediato colpo di fulmine e hanno anche avuto una bambina insieme che hanno deciso di chiamare Martina.

Durante la gravidanza della figlia l’attrice ha detto: “Perché raccontare di questo e della gioia di diventare mamma sicuramente mi fa commuovere. Prima non lo sentivo, ora invece percepisco i suoi movimenti. Sono contenta e felice, grata di questo incredibile dono.”