Addio Federica Sciarelli, bufera in Rai: dopo tanti anni arriva l’annuncio

Dopo l’addio dei colleghi, è arrivato il suo turno di prendere una decisione. La brutale onestà: “Mi daranno un calcio”.

Fabio Fazio, Lucia Annunziata e persino Bianca Berlinguer: per la scuderia Rai non è un buon momento.

C’è chi abbandona spontaneamente e chi viene cacciato, ma nelle ultime settimane l’emittente nazionale ha perso alcuni dei suoi volti storici, che sono passati alla diretta concorrenza di Mediaset nonostante alcuni attriti ideologici.

Inevitabile chiedersi quale sarà la prossima testa a saltare, e tra le opzioni possibili alcuni hanno annoverato Federica Sciarelli, la giornalista romana che milita negli studi di Rai 3 fin dagli esordi della sua carriera.

La storica conduttrice di ‘Chi L’ha Visto?‘, tuttavia, ha immediatamente risposto a queste insinuazioni con pugno di ferro.

Chi l’ha visto diventa realtà: cosa è successo a Federica?

Non sono giorni tranquilli per Federica Sciarelli che, in vacanza a Polidoro, si è ritrovata ad aiutare un ragazzo quindicenne che si era allontanato dalla sua famiglia; come se il lavoro avesse voluto seguirla anche mentre si riposava.

Proprio questo affetto che unisce Federica alla trasmissione che conduce da quasi vent’anni è indice della fermezza nella sua risposta, fornita ai giornalisti: “Chi l’ha visto per me è casa. E poi i direttori di rete, tutti, quando vedono i nostri risultati mi dicono: ‘Sciarelli, non è che può restare un altro anno?‘. Mi daranno un calcio quando farò il 5% di ascolti.”.

Dispiaciuta per i colleghi, rimane dov’è

Insomma, pare proprio che la conduttrice non abbia alcuna intenzione di salutare gli studi Rai, e più nello specifico la sua trasmissione: pare abbia rifiutato persino di dirigere Rai Tre, in passato. Ha giustificato questa decisione spiegando che “A me piace il lavoro sporco, stare al montaggio, discutere con i miei”.

Per quanto riguarda le ragioni dietro all’abbandono di Fazio & Co., la Sciarelli spiega di essere pronta a pressioni ed attacchi anche dall’alto: “Arrivano sempre, sono i giornalisti che non devono farsi condizionare.”, ha detto. “E se attaccano me, mi invitano a nozze. Sono di sinistra, ma nessuno mi ha mai messa in discussione.”. Sul destino degli ex colleghi si è espressa con sincero rammarico: “Li ho visti andare via con grande dispiacere, erano i miei compagni di viaggio. È una grande perdita anche per la rete.”.