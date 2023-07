Edoardo Donnamaria, ecco la verità sul contratto | Lui e Antonella l’hanno firmato davvero

Donnamaria si apre e svela tutto sul contratto: la firma c’è, finalmente chiara la situazione con Antonella.

I ‘Donnalisi’ si svelano: la confessione giunge proprio da una diretta, registrata, di Edoardo Donnamaria, che, forse per rispondere a una domanda dei fan, spiega la situazione.

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi si sono conosciuti durante il soggiorno nella Casa del Grande Fratello, e tra loro è nata una bella attrazione.

Successivamente entrambi hanno scelto di agire in virtù di tale attrazione, dando vita a quella che sembrava una storia d’amore fra i due.

A quanto pare, però, questa relazione non è poi così pura: infatti, di mezzo, ci sarebbero persino dei contratti. A far luce, per fortuna, ci pensa Edoardo.

Contratto d’amore

“Bisogna ringraziare situazioni un po’ particolari…perché? Perché situazioni un po’ particolari permettono, ti obbligano quasi, no, ad affrontare dei temi un po’ tra…tra le persone no?” inizia vado Edoardo in diretta su Instagram, con lo sguardo perso di chi, mentre parla, sta probabilmente leggendo i commenti, “Quindi non mi vergogno a dire, credo non ci sia niente di male, a dire che ci siamo anche sentiti“, ha affermato parlando evidentemente di Antonella.

“Siamo in buoni rapporti…ci stiamo sentendo dobbiamo parlare di tante cose”, ha aggiunto subito dopo. Edoardo, comunque, appare in grande difficoltà nel parlare della sua storia con Antonella Fiordelisi. Che sia ancora innamorato o che nasconda qualcosa? C’è aria di un possibile ritorno dei due insieme? Ma la verità non finisce qui.

Donnamaria: “Qualche screzio c’è stato”

“Edoardo Donnamaria chiarisce come stanno le cose con Antonella Fiordelisi: sono tornati insieme? Ecco la situazione”: questa la didascalia all’estratto del video pubblicato da Blogtivvu_com su Instagram, un frammento della diretta di Edoardo.

Donnamaria prosegue nella spiegazione di alcuni impegni che avrebbe preso con Antonella prima della rottura: “Abbiamo anche dei…dei contratti che abbiamo firmato insieme, che ovviamente dobbiamo…non ricordo a proposito degli elementi essenziali del contratto…insomma vanno rispettati“, ha ammesso Edoardo. Certo che la presenza di contratti firmati fa un po’ svanire la bolla di romanticismo che aleggia attorno alla ex coppia. “E poi non abbiamo, insomma a parte…qualche…qualche screzio che c’è stato…nel privato eh per forza di cose, nessun problema a stare nello stesso posto allo stesso momento“, ha affermato Edoardo, confermando quindi il rispetto dei contratti, presumibilmente per lavorare insieme, che la coppia ha sottoscritto.