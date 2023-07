Stefano De Martino, il marito di Belen rompe il silenzio: “Hai fatto bene ad andartene”

Notizia shock sul ballerino Stefano De Martino: dopo anni l’ha confessato, la verità è venuta finalmente a galla.

Molte persone hanno seguito da vicino le varie vicende riguardanti il ballerino Stefano De Martino e la sua ascesa, fino alla sua storia d’amore.

Fu al centro delle polemiche già anni fa, quando scelse la star Belen Rodriguez invece della cantante Emma Marrone come compagna, almeno si pensava, per la vita.

Con Belen ha anche avuto un figlio, eppure il loro rapporto non è mai stato molto stabile: come molti grandi amori, però tossici, i due hanno avuto nel tempo molti alti e e bassi, allontanamenti e riavvicinamenti.

Finalmente è venuta fuori la verità grazie a una dichiarazione pubblica del ballerino Stefano De Martino: ha lasciato tutti senza parole.

De Martino: “Troppo elegante per i litigi”

Stefano De Martino ha parlato molto davanti a un pubblico vasto in occasione del Premio Troisi. L’evento si è svolto proprio nel paese Natale del grande attore Massimo Troisi, San Giorgio a Cremano. De Martino ha scritto una lettera commovente che ha letto davanti a tutti, omaggiando l’attore e mettendo in una nuova luce la sua morte prematura.

“Hai fatto bene, Massimo, ad andartene presto“, ha detto De Martino, “troppo vanitoso per guardarti allo specchio e scoprirti una ruga, un ricciolo grigio”, ha proseguito, creando una lettera grazie alla figura retorica della reiterazione a inizio “verso”, l’anafora.

L’elogio alla morte prematura

“Hai fatto bene, Massimo, ad andartene presto”, prosegue De Martino, “troppo tranquillo per la velocità del digitale, troppo elegante per i litigi dei social, troppo perfezionista per quello che è il tuo lavoro oggi. E quindi hai fatto proprio bene ad andartene così presto dopo pranzo, per non avere più fame, dormendo, per non essere mai più stanco, giovane per restare per sempre giovane“.

“Hai fatto bene, Massimo”, conclude così la sua lettera Stefano De Martino. Uno scroscio di applausi al termine della lettura, seppure bisogna dire che la scrittura di Stefano De Martino dimostra il suo, almeno dichiarato a parole, disprezzo per il mondo contemporaneo. La sua giovane età, a quanto pare, non lo ostacola dallo scagliarsi contro i social e “la velocità del digitale”, facendo di lui una sorta di tecnofobo.