Kledi Kadiu, la travolgente malattia entrata nella sua vita | Il doloroso annuncio arrivato poco fa

La malattia entra nella vita di Kledi Kadiu e di sua moglie sconvolgendoli. Ecco il commovente annuncio fatto nelle scorse ore.

Kledi Kadiu è sempre stato uno dei ballerini professionisti più amati del talent Amici di Maria De Filippi. Il ballerino ha raggiunto la notorietà proprio grazie alla trasmissione televisiva dove ha partecipato come concorrente in una delle prime edizioni.

La sua è una storia molto commovente perché la sua vita non è stata per niente facile. Nato non proprio abbiente a Tirana, ha lottato duramente per studiare danza ed è arrivato in Italia come clandestino per realizzare il suo sogno.

Il grande talento di Kledi e la sua determinazione gli hanno permesso di entrare nella scuola di Amici e vincere la trasmissione. Poi è arrivata l’offerta da parte di Maria De Filippi di unirsi al cast del programma e la sua vita cambia per sempre.

Inoltre, sempre in Italia ha conosciuto la donna che poi è diventata sua moglie Charlotte Lazzari, insegnante di danza e yoga. Adesso i due stanno affrontando insieme il dramma della malattia.

Kledi Kadiu una vita stravolta dalla malattia

Kledi Kadiu e Charlotte Lazzari si trovano a fronteggiare un grande dolore dovuto alla malattia di loro figlio Gabriel, che ancora non ha nemmeno due anni. Nato nel 2021, il loro secondogenito ha la meningoencefalite. I due hanno deciso di condividere la patologia del figlio sui social network per poter incoraggiare chi si trova nella stessa situazione.

La mamma del piccolo ha deciso di dedicargli una struggente lettera sui social network dedicata proprio al figlio. La donna ha scritto: “Gabriel, un giorno ti racconterò di quanto sei stato forte. Ti racconterò i momenti in cui lo siamo stati insieme ma anche quelli in cui io, non lo sono stata per niente. Lo farò perché meriti assoluta verità e per ricordarti che spesso le salite più ripide e difficili nascondono panorami che ti tolgono il fiato. Tu per me sei già quel panorama perché ogni giorno vissuto con te è uno spettacolo per cui vale la pena pagare il biglietto”.

La malattia del piccolo Gabriel

La malattia del piccolo Gabriel si è manifestato poco dopo la sua nascita e da quel momento è iniziata la grande sofferenza dei genitori. Kledi ha raccontato: “A 13 giorni dal parto Gabriel ha manifestato febbre e forti convulsioni, espressione di una diagnosi piuttosto complessa: meningoencefalite. L’inizio di un calvario che ci ha davvero messi a dura prova”.

Il ballerino e la moglie hanno deciso di condividere la loro esperienza per provare a fare forza a tutte le persone che si trovano nella stessa situazione, nella speranza che non si sentano soli.