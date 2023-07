Romina Power, la denuncia è gravissima | Si va per vie legali

La coppia più amata di sempre al centro dello scandalo: Romina Power, scatta la denuncia, i fan sono sconvolti.

Al Bano e Romina: musica per le orecchie degli italiani (e non solo) in tutti i sensi, come coppia nella vita e come coppia musicale.

Sappiamo che questo amore si è sfasciato con gli anni, per vari motivi, e che Al Bano scelse la compagnia della più giovane show girl Loredana Lecciso.

Al Bano e Romina Power insieme sono il sogno italiano: la generazione più adulta li ricorda giovani e innamorati, con voci che, insieme, fuse, diventavano una incredibile melodia e manifesto della musica italiana.

Sfortunatamente, però, quel sogno sembra essere davvero tramontato definitivamente: ancor di più che, ora, Romina Power ha pubblicato un post in cui dà l’incredibile notizia dell’intenzione di procedere legalmente.

Romina Power: “La mitomania esiste”

Romina Power si è stancata di stare in silenzio, e ha pubblicato un post su Instagram in cui palesa finalmente la sua verità. Dopo molto tempo, di certo la cantante si è tolta qualche sassolino dalla scarpa.

“Purtroppo la mitomania esiste”, ha scritto Romina Power, “ma perseguibile dalla legge. Abbiamo già provveduto ad agire per vie legali. Appropriarsi dell’identità digitale è un furto ed è illecito e per questo perseguibile dalla legge con delitto di sostituzione di persona (art. 494 c.p.)”.

Romina contatta gli avvocati

Non è stata solo lei, la cantante Romina Power, ad essere colpita da questo tipo di reato negli ultimi tempi. Ci sono stati diversi vip che si sono lamentati del furto della propria identità digitale, utilizzata per promuovere prodotti di cui loro non sapevano assolutamente nulla. Diventati testimonial dei più svariati oggetti, i vip si sono ribellati, e Power non è l’unica ad essersi appellata alla legge.

Ormai l’identità digitale è, sì, un nostro doppio, ma ha una certa validità legale, soprattutto dopo il Covid: pensiamo alle poste certificate e firme elettroniche, o, persino, allo scambio di documenti scannerizzati o documenti privati come, per esempio, ricette mediche. Il tema della privacy è importante, ma, probabilmente, lo è ancor di più quello dell’identità digitale in sé: bisogna fare attenzione ad aprire link e, se siamo dei vip e dovessimo scoprire che qualcuno vende pentole a nostro nome, è bene segnalarlo immediatamente all’autorità.