Pamela Prati ce l’ha fatta, stavolta è ufficiale: la showgirl ritrova l’amore | È lui il nuovo compagno

Dopo le mille peripezie passate, la gioia è arrivata anche per lei. Ora non ci sono più dubbi: tutto sulla nuova fiamma di Pamela.

Pamela Prati torna a far parlare di sé. La showgirl sarda è nuovamente al centro del ciclone mediatico, e in particolare delle critiche che le sono piovute addosso a seguito di un post pubblicato sul suo seguitissimo profilo Instagram.

Sono passati quasi quattro anni da quando Pamela è stata sulla bocca di tutti a causa di una sua (presunta?) storia d’amore, finita tragicamente. Eppure anche stavolta le azioni della soubrette hanno lasciato tutti con molti dubbi.

Pamela si è sempre mostrata come una persona fragile e vulnerabile agli attacchi esterni, con un passato complesso. Proprio per questo motivo in molti hanno teorizzato che lo scandalo legato a Mark Caltagirone, suo ex compagno, fosse stato orchestrato ai suoi danni.

A figurare tra le principali responsabili della “congiura” erano le talent manager di Pamela, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo; che al momento sono però a processo per sostituzione di persona. Pamela è quindi libera?

L’epopea di Mark Caltagirone: è davvero finita?

A far scattare nuovi campanelli d’allarme è stata proprio Pamela. In molti sono rimasti scottati da quanto accaduto durante le vicende del caso Mark Caltagirone, dove la Prati compariva in trasmissioni televisive raccontando di amori impossibili, adozioni a distanza, anime gemelle e matrimoni costantemente rinviati con un uomo poi rivelatosi un falso, costruito ad arte per prendersi gioco di lei.

Tuttavia in quel periodo la stessa Prati riempiva i social e i tabloid di foto e selfie dove il compagno compariva solo in dettagli, come una pizza al tavolo o un profilo incappucciato, mai visibile in volto. Il fatto che la foto postata di recente abbia tanti punti in comune con quelle postate in quel periodo ha non poco preoccupato i fan.

Spunta una nuovo foto sui social: i fan impazziscono nei commenti

Una foto di spalle, scattata da chissà chi, mentre passeggiano a braccetto per le strade di Roma: lui indossa pantaloni bianchi e una t-shirt verde, e ha i capelli legati. Il post è accompagnato da una dedica di Pamela: “Ho sognato di te come si sogna della rosa e del vento“. Anche nel parlare di Mark Caltagirone, Pamela Prati raccontava di averlo “conosciuto in una vita passata“: ci è ricascata?

Al momento non ci sono conferme, né sono stati forniti dettagli riguardo l’identità dell’accompagnatore di Pamela. I fan nei commenti sono accorsi per fare teorie e congetture, ma sono numerose anche le critiche: la posizione di Pamela Prati nella faccenda di Mark Caltagirone non è mai stata chiarita del tutto. Vittima, quindi, o carnefice recidivo? Solo il tempo ce lo saprà dire.