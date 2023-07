Alba Parietti, il figlio confessa tutto: “Me l’ha proibito” | Verità agghiacciante

Assurdo il racconto del figlio della show girl Alba Parietti: per anni lo ha tenuto nascosto, ora ha parlato.

La conduttrice italiana Alba Parietti “tanata” proprio da suo figlio, un video esclusivo è stato pubblicato su Instagram.

La showgirl ha una carriera variegatissima e vanta ormai un ampio curriculum, e se non fosse per Francesco Oppini, il suo unico figlio, la verità non sarebbe mai venuta a galla.

Alba Parietti, come molte delle show girl che avevano avuto successo negli anni ’80, si è dovuta reinventare per adattarsi al nuovo pubblico, ed è tra le persone che sono riuscite nell’intento con un certo successo.

Infatti, negli ultimi anni, ha partecipato a programmi come Tale e Quale Show e Il Cantante Mascherato. Non solo, proprio quest’anno ha ricevuto il Leone D’Oro alla carriera per i suoi 47 anni di attività televisiva. Francesco Oppini, però, ha rivelato una macchia indelebile nel passato di Alba.

L’intervista incriminante

“E abbiamo qui il tuo bambino che si chiama Francesco”, inizia l’intervistatrice. Così parte l’episodio che testimonia quanto disse Francesco Oppini, un dettaglio della vita quotidiana di madre e figlio che era sicuramente stato dimenticato.

Lo stralcio del passato appartiene a un’intervista fatta ad Alba Parietti durante Estate in Diretta, versione estiva di La Vita in Diretta. A fianco dello spezzone, infatti, Alba ascolta e sorride.

Oppini confessa

“Hai pure tu qualche velleità artistica?”, chiede l’intervistatrice al piccolissimo Oppini, che risponde con un secco “No”, che suscita, ovviamente l’ilarità del pubblico, non abituato a sentire risposte tanto nette visto che di solito a rispondere sono gli adulti. “Assolutamente, è stato deciso, categorico”, commenta l’intervistatrice.

La vecchia intervista prosegue, mentre Alba Parietti di oggi sorride un po’ perplessa nell’inquadratura di Estate in diretta. “Senti”, continua l’intervistatrice, “Ma è vero che quando vai a dormire con mamma…che succede?”, e Francesco risponde: “Eh me l’ha proibito perché ogni sera quando dormo con lei lei si mette a telefonare e non smette più!”, ammette il bambino con tono polemico. Forse la nostra Alba era già una addicted del telefono negli anni ’80, e invece di dare attenzioni al figlio doveva fare diverse telefonate; fatto sta che il piccolo Francesco è davvero grande per dormire con la mamma.