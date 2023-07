“Belen non c’è più”: orribile annuncio in diretta | È successo all’improvviso

Per la modella e star italiana Belen Rodriguez è giunta la fine: la notizia sconvolge tutti, ammiratori e non.

Abbiamo seguito da vicino tutte le vicende di Belen Rodriguez da quanto ha iniziato ad avere successo in Italia come modella, poi conduttrice televisiva.

Molte persone l’hanno amata, altrettante invidiata, altre ancora odiata: ha comunque costituito un pezzo di storia televisiva del nostro Paese ed è entrata a far parte della memoria collettiva italiana.

“E che sei, Belen?” è una frase entrata nell’uso comune dell’italiano standard, proprio perché la ex modella è stata considerata per molto tempo una delle donne dello spettacolo più vicina al gusto e all’ideale di bellezza di molti.

Ultimamente le notizie riguardanti la sua storia d’amore con Stefano De Martino, il famoso ballerino, non erano rose e fiori, ma in questi giorni è giunta una news davvero nefasta di cui Belen è l’indolente protagonista.

“Belen non ci sarà più”

La notizia, dopo molti rumors già presenti sul web, è stata finalmente confermata dal nuovo ad di Mediaset Pier Silvio Berlusconi, che ha intenzione, a suo dire, di innovare non poco la Rete, apportando moltissimi cambiamenti. Il video è stato condiviso da vipsy.it: i commenti non si sono fatti attendere, ma non molti riguardano direttamente Belen.

Durante la Mediaset Night, in cui ha annunciato gli interventi decisi per i palinsesti, Berlusconi ha affermato: “Altre novità, Belen non ci sarà più”, ha detto con tono deciso e scanzonato. E questo non è l’unico stravolgimento.

I nuovi programmi e l’addio a Belen

Durante la Mediaset night, Pier Silvio Berlusconi ha risposto alle domande puntuali dei giornalisti. Tra queste, due riguardano altrettanti programmi che costituiscono delle novità per il palinsesto Mediaset.

Si tratta di Temptation Island versione invernale e il reality ripescato dal dimenticatoio La Talpa, per i quali ancora non ci sarebbero proposte in merito a conduttori o conduttrici, la conduzione è quindi ancora completamente aperta. Inoltre, sullo stop alla partecipazione di Belen, Berlusconi ha affermato che non sarà nemmeno sostituita: parliamo di Tu Si Que Vales in questo caso, discorso diverso sarà per Le Iene. Infatti, in Tu Sì Que Vales, la figura in passato ricoperta da Belen Rodriguez non è fondamentale allo svolgimento dello show, basta infatti la presenza dei giudici, tra i quali, per altro, dovrebbe essere integrata Luciana Littizzetto al posto di Teo Mammucari.