“È una tragedia”: Rai, il dolore è travolgente | Incidente mortale

Avvenimento nefasto in Rai, spettatori e spettatrici sono allibiti dall’accaduto: il dolore pervade lo studio.

Nei giorni in cui si commentano le nuove scelte dei palinsesti, un’avvenimento terribile nello studio Rai non lascia più tempo a commenti e pettegolezzi in merito.

Una tragedia nefasta ha infatti scioccato tutti gli italiani all’ascolto, e non solo.

L’incidente mortale è stato affrontato poi in tv con una certa delicatezza, che non è mai troppa: il duro compito dei giornalisti di fare attenzione a certe cose non deve mai essere sottovalutato.

L’accaduto non è adatto a persone eccessivamente sensibili: coinvolto il conduttore Gianluca Semprini, designato per guidare la versione estiva di la Vita in diretta, d’inverno guidato da Alberto Matano.

Semprini tiene duro

La puntata di Estate in diretta di lunedì 10 luglio non è stata facile per spettatori, spettatrici né, tantomeno, per i conduttori, che hanno dovuto aprire la puntata con delle notizie di cronaca.

Proprio una di questa ha scioccato tutti, ed è stato difficile comunicarla: Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini hanno affrontato a testa alta e con dignità la notizia riguardante l’incidente stradale avvenuto presso Santo Stefano di Cadore. In realtà, la notizia era stata trasmessa già il venerdì precedente, ma ci sono nuovi e sconvolgenti dettagli che riguardano il mortale incidente.

Novità sull’accaduto

“Vi faremo vedere un video che testimonia una velocità folle. Si parla addirittura di volontarietà di colpire quella famiglia”, dice Semprini, “è morto un bimbo di 2 anni, papà e nonna sono rimasti miracolosamente illesi. è una tragedia che ha colpito molto”, ha concluso. Di certo una storia del genere non è ideale per iniziare una puntata estiva, dove farebbe senza dubbio piacere a tutti ascoltare qualcosa di bello. Eppure, come dicevamo, il giornalista deve riportare la verità, senza patine né distorsioni varie.

A quanto pare ci sarebbe la possibilità che la donna al volante dell’auto che ha causato l’incidente abbia voluto colpire l’altra auto intenzionalmente. “A Santo Stefano di Cadore un’intera famiglia è stata travolta da una signora tedesca in un’auto ad una velocità folle”, ha ripetuto il conduttore, seguito da De Girolamo: “Una velocità eccessiva a quanto pare”. La donna non si sarebbe, tra l’altro, nemmeno presentata all’interrogatorio degli inquirenti; Semprini ha aggiunto: “Viveva in auto, era una sbandata”.