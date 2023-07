Christian De Sica, nel suo letto un altro uomo: l’attore incastrato dalla foto | Non si deve più nascondere

Christian De Sica sorpreso a letto con un altro uomo: l’attore incastrato insieme a lui! Ecco le prove.

Attore e regista simbolo della commedia all’italiana, Christian De Sica è figlio del celebre ed indimenticabile Vittorio De Sica.

Figlio d’arte, ha imparato a farsi strada nel mondo del cinema e dello spettacolo ereditando dal padre il talento per la recitazione, oltre ad uno spiccato senso dell’umorismo.

Immortalato nel letto con un altro famosissimo attore simbolo della commedia nostrana, Christian De Sica è stato “incastrato” da una foto.

Christian De Sica, il successo e il divorzio

Romano doc, classe 1951, Christian De Sica ha faticato molto prima di affermarsi come attore di cinema dando così il via al genere del Cinepanettone. Ha debuttato al cinema negli anni Settanta, ma il grande successo è arrivato solo con la partecipazione a commedie che hanno segnato la storia del genere all’italiana dando il via ai film natalizi all’insegna dell’umorismo e della risata in coppia con l’amico e collega Massimo Boldi. Insieme, i due attori hanno preso parte a numerosissimi film che sono stati registrati come campioni di incassi, diventando una delle coppie simbolo del cinema nostrano.

All’improvviso, però, il duo Massimo Boldi e Christian De Sica ha preso una decisione che nessuno si sarebbe mai aspettato: si sono separati. Correva l’anno 2005 e i due attori, che erano stati protagonisti di un numero altissimo di cinepanettoni, annunciarono la separazione artistica lasciando tutti attoniti. “La verità è che io sono rimasto con il produttore con il quale ho lavorato per trent’anni anni e lui è passato ad un’altra società perché voleva produrre i suoi film da solo – aveva poi svelato De Sica in una intervista per Verissimo -. Questa è la vera ragione della separazione, non abbiamo litigato. Poi dopo abbiamo iniziato a dire un sacco di cavolate, che io dovevo dargli 300 mila euro e che lui era arrabbiato con mia moglie, ma la realtà è solo questa”.

Christian De Sica a letto con…lui!

Dopo 13 anni di separazione, però, Christian De Sica e Massimo Boldi sono tornati a lavorare insieme tra gli applausi dei fan che li hanno sempre amati e seguiti. Nel 2018 la coppia è tornata a mietere successi al cinema, prima con Amici come prima e poi con In vacanza su Marte.

E, proprio in una scena di quest’ultima pellicola, De Sica e Boldi sono a letto insieme in una di quelle immagini che riescono sempre a strappare un sorriso al pubblico da casa.